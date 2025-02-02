Суд не оценил целебные матрасы

В Краснодаре суд вернул в прокуратуру дело об организованном преступном сообществе (ОПС), участники которого обвиняются в хищении средств граждан на сумму 152 млн руб. под видом продажи им лечебных матрасов «Здоров». Суд посчитал, что в обвинении, предъявленном предполагаемым рядовым участникам ОПС, не отражена роль Бориса Шапиро и Дениса Каменковича, которых следствие считает лидерами сообщества. Тем временем оба фигуранта, имеющие гражданство Израиля, еще знакомятся с материалами дела, переведенного по их просьбе на иврит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Первомайский районный суд Краснодара возвратил в краевую прокуратуру для устранения нарушений при составлении обвинительного заключения уголовное дело в отношении 16 местных жителей, обвиняемых в участии в организованном преступном сообществе (ч. 2 и ч. 3 ст. 210), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159), неправомерном обороте платежных средств (ч. 1 ст. 187) и легализации преступных доходов — ч. 3 ст. 174.1 УК РФ. В числе подсудимых сотрудники медицинских центров «Каллиста», «Добродел» и «Лекарь» Антон Гойман, Виталий Кушнарев, Сергей Бакушин и другие.

По версии обвинения, злоумышленники присвоили средства граждан на общую сумму 152 млн руб., продавая матрасы «Здоров», которые позиционировались как лечебные изделия.

Вице-президент краснодарской коллегии адвокатов «Защита бизнеса» Олег Сивенко, осуществляющий защиту Виталия Кушнарева, рассказал “Ъ”, что суд принял решение возвратить дело прокурору, согласившись с доводами его ходатайства. «В обвинительном заключении имеется немало неточностей и противоречий, в частности, документ не отражает роль предполагаемых лидеров ОПС Михаила Фадеева, Бориса Шапиро и Дениса Каменковича. Уголовное дело в отношении этих лиц выделено в отдельное производство и еще не поступало в суд. Мы считаем, что в такой ситуации рассмотрение дела возможных рядовых членов ОПС не будет полным, всесторонним и объективным»,— пояснил адвокат Сивенко.

Обвинение считает организаторами криминальной схемы директора тверского НПО «Техпродздрав» Михаила Фадеева, а также специалистов по маркетингу Бориса Шапиро и Дениса Каменковича.

Оба маркетолога являются гражданами Израиля, по их просьбе дело переведено на иврит, поэтому для ознакомления с материалами обвиняемым требуется дополнительное время.

Как ранее сообщал “Ъ”, продажи медицинских изделий «Здоров» начались в нескольких регионах России в 2015 году. Технология изготовления матрасов, ковриков и подушек «Здоров» была разработана научно-производственным объединением «Техпродздрав». Внутри матрасов и ковриков находятся стеклянные шарики (микросферы), которые, по данным изготовителей, улавливают инфракрасное излучение тела человека и направляют его к проблемным зонам организма, что создает терапевтический эффект.

Однако покупатели, которые приобрели медицинские изделия «Здоров» по цене около 100 тыс. руб. за штуку, жаловались на то, что стеклянные микросферы не оказывают никакого воздействия на организм.

В 2017 году в отношении организаторов продаж продукции «Здоров» было возбуждено уголовное дело. По словам адвоката Олега Сивенко, сотрудники медицинских центров, в том числе его подзащитный, не признают себя виновными. Фигуранты дела настаивают на том, что покупатели ведут себя недобросовестно, пытаясь вернуть деньги за использованные медицинские изделия.

Анна Перова, Краснодар