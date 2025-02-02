Правящая коалиция Румынии утвердила кандидата на пост президента

Правящая коалиция Румынии утвердила в качестве кандидата на пост президента бывшего лидера Национал-либеральной партии Крина Антонеску. На президентских выборах в ноябре, результаты которых были аннулированы, он занял первое место с 22,94% голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andreea Alexandru / Mediafax / AP Фото: Andreea Alexandru / Mediafax / AP

«Румыния должна быть свободной страной, в которой будут реализованы все обычные права современности, но при этом останется уважение к традициям»,— сказал Крин Антонеску на партийном съезде (цитата по AgerPres).

Первый тур президентских выборов в Румынии прошел 24 ноября 2024 года. В нем участвовали 14 кандидатов. Во второй тур вышли Крин Антонеску (22,94%), который баллотировался как независимый кандидат, и Елена Ласкони от правоцентристского Союза спасения Румынии (19,18%).

6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов. Там объяснили, что во время голосования были зафиксированы серьезные нарушения. О них сообщали как общественные организации, так и сами кандидаты. Повторный первый тур назначен на 4 мая 2025-го, второй тур — на 18 мая.

Подробнее — в материале «Ъ» «Конституционный суд вмешался в румынские выборы».