Обмен для повышения мотивации

ФК «Зенит» провел очередную трансферную сделку с участием бразильских игроков. Из «Ботафого» в петербургский клуб перешел 24-летний атакующий полузащитник Луис Энрике. В обратном направлении последовал вингер Артур, а летом этот бразильский клуб пополнит еще полузащитник Вендел. Так «Зенит» решает проблему усиления состава и потери мотивации некоторыми легионерами из Бразилии, из-за чего у него на финише прошлого года пропала игра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый игрок «Зенита» Луис Энрике (справа) на тренировке команды.

Фото: ФК «Зенит» / ТАСС Новый игрок «Зенита» Луис Энрике (справа) на тренировке команды.

Фото: ФК «Зенит» / ТАСС

Луис Энрике — воспитанник бразильского «Флуминенсе». Он начинал там играть в 2020 году и раскрыл свой талант, забив в 120 матчах чемпионата Бразилии 14 голов. Это позволило футболисту получить сразу несколько предложений из Европы. Самое выгодное было от испанского «Бетиса». Туда правый вингер, способный сыграть на разных позициях в атаке, отправился летом 2022 года. Карьера в Испании не задалась. Дело даже не в том, что Энрике собрал скромную статистику: четыре гола в 64 играх за полтора года. Играл бразилец крайне неровно, не став лидером клуба, на что рассчитывали в «Бетисе». К тому же вляпался в «ставочный скандал»: легионера подозревали в том, что тот нарочно получал желтые карточки, что приводило к выигрышам группы лиц по этой линии. В итоге ничего не доказали, Луис избежал наказания, но осадок, как говорится, остался. В европейских клубах не любят такой «нечистоплотности».

Все это привело к тому, что в начале 2024 года Энрике отправился обратно в Бразилию, только не в свой любимый «Флуминенсе», а в «Ботафого», который согласился заплатить за него €16 млн — рекордные деньги «на вход» для этого клуба. В итоге «Ботафого» не ошибся: там хавбек провел лучший отрезок карьеры, забив 12 голов в 55 матчах. Луис помог команде из Рио-де-Жанейро выиграть чемпионат страны и завоевать Кубок Либертадорес (аналог Лиги чемпионов в Южной Америке) в сезоне 2023/2024. Особенно хорош Энрике был в финале международного кубка, где «Ботафого» встретился 30 ноября с «Атлетико Минейро», за который, к слову, выступает Халк, игравший в «Зените».

Уже в начале матча клуб из Рио остался в меньшинстве, но Энрике забил гол и еще заработал 11-метровый, который реализовал партнер по команде. В итоге «Ботафого» выиграл 3:1. К тому времени «Зенит» уже внимательно наблюдал за игроком.



Стоимость бразильского новичка для «Зенита» оценивается в €33 млн. Это третий по величине трансфер клуба после покупок Халка (€60 млн), Акселя Витселя и Малкома (по €40 млн). С Энрике подписали контракт по схеме «4 + 1 год». Это позволит сине-бело-голубым «отбить» затраты, если все пойдет хорошо и команда продолжит выигрывать титулы. К тому же остается возможность продать Луиса в европейский клуб. Такой успешный опыт у «Зенита» тоже имеется.

При этом за Энрике «Зенит» отдал Артура, который, хоть и забил «золотой» гол в ворота «Ростова» на финише прошлого сезона, принеся петербуржцам чемпионство, в целом не оправдал надежд. Артура покупали за €15 млн, в сделке с «Ботафого» он оценивается в €10 млн. К тому же летом в команду из Рио отправится Вендел, один из ведущих игроков «Зенита». Его трансфер стоит €18 млн, в Петербург он приехал четыре года назад за €20 млн. Так что, учитывая «бартерные» обстоятельства сделки, Луис Энрике достался «Зениту» за скромную цену. Глава правления петербургского клуба Александр Медведев сказал, что в этой операции никто из клубов друг другу не доплачивал, назвав ее «полностью сбалансированной».

Теперь тренеру Сергею Семаку осталось найти новый баланс в игре. Вендела оставили для того, чтобы он помог «Зениту» выиграть чемпионский титул. Не исключен вариант, что зимой покинет берега Невы Клаудиньо, которого готов приобрести «Палмейрас». Пока бразильский клуб не идет на финансовые условия «Зенита». Клаудиньо потерял мотивацию в России, как и Вендел. Впрочем, руководители сине-бело-голубых надеются на то, что на решающий отрезок сезона бразильцы сумеют «собраться» и отблагодарят «Зенит» за то, что тот согласился отпустить обоих домой: Клаудиньо уйдет, если не сейчас, то летом. Хотя легионеры должны были играть за «Зенит» еще несколько лет по контракту. И раньше петербургский клуб не очень рассчитывал на тех, кто заранее подписывал соглашения с другими командами: можно вспомнить форварда Сердара Азмуна, которого отпустили раньше времени в немецкий «Байер», защитника Данилу Кругового, которого отправили в резерв, когда он решил за полгода до окончания контракта продолжить карьеру в ЦСКА. Но тут финансовые обстоятельства перевесили.

В любом случае, у тренера «Зенита» есть возможность для маневра. Команда укомплектована хорошо, а сейчас еще появился новый сильный игрок, способный сыграть на разных позициях в атаке.

Особенно опасен Энрике справа, так как может смещаться в центр, обыгрывая соперников, и наносить удары своей «боевой» левой ногой. Осталось посмотреть, как быстро он сумеет адаптироваться в «Зените».

Не всем легионерам из Южной Америки это удалось. Долго залечивал травмы и привыкал к Петербургу Малком, который пришел из «Барселоны». Брал сезон «на раскачку» колумбийский форвард Матео Кассьерра, купленный у «Сочи». Но в итоге оба потом становились лучшими бомбардирами Российской премьер-лиги, забив, соответственно, 23 и 21 гол.

«Зенит» весной отмечает 100-летний юбилей, и Луис Энрике должен внести весомый вклад в борьбе за трофеи. На это очень рассчитывают в петербургском клубе.

Кирилл Легков