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Коммерсантъ FM
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Прокуроры взяли терминалы

Активы крупнейшей логистической компании страны отданы государству

Как стало известно “Ъ”, по иску Генпрокуратуры в доход государства обращены активы группы компаний Raven Russia («Рейван Раша») — крупнейшего владельца складской недвижимости в стране. Вслед за надзором суд пришел к выводу о том, что почти 2 млн кв. м логопарков, имеющих стратегическое значение для РФ, незаконно находись под контролем иностранных резидентов.

Логистический парк Raven Russia

Логистический парк Raven Russia

Фото: Raven Russia

Логистический парк Raven Russia

Фото: Raven Russia

Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в казну государства долей и акций группы стратегических компаний Raven Russia. Речь идет о 17 организациях, входящих в ГК и владеющих 16 транспортными терминалами площадью 2 млн кв. м.

По данным надзора, Raven Property Group Limited, зарегистрированная в Гонконге, скупала российские общества, владеющие транспортными терминалами. При этом она игнорировала предусмотренные 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» правила и процедуры, в соответствии с которыми необходимо было уведомлять правительство и получать его согласие на установление контроля над такими компаниями.

В результате сделок была создана группа компаний Raven Russia, в которую вошли принадлежащие Raven Property Group Limited общества: АО «Торос», АО «Ресурс-Экономия», АО «Кулон-Истра», АО «Кулон Девелопмент», АО «Ногинск-Восток», ООО «Феникс», ООО «Союз-Инвест», ООО «Дельта», ООО «Север Эстейт», ООО ЕГ «Логистика», ООО «Лига», ООО «Кулон СПБ», ООО «Гориго», ООО «Логопарк Дон», ООО «Логопарк Обь», ООО КИП 1, ООО «Кстово Девелопмент», а также компания с ограниченной ответственностью Dorfin Holdings Limited, расположенные в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Между тем, установила Генпрокуратура, Raven попыталась вывести предприятия холдинга «из-под государственного антимонопольного контроля». Для этого они были оформлены на Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited (ранее Prestino Investments Limited), Phoenix Property Group Limited, Raven Russia Holdings Cyprus Limited и другие офшоры.

Поскольку никакой финансово-хозяйственной деятельности они не вели, Генпрокуратура пришла к выводу, что офшоры лишь обеспечивали «скрытое владение и извлечение прибыли для последующего ее перевода за границу».

В итоге, установила Генпрокуратура, Raven Property Group Limited незаконно стала обладателем крупнейшей в стране сети логистических парков (транспортных терминалов), расположенных вблизи критически важной транспортной инфраструктуры России, в том числе МКАД, аэропортов Шереметьево, Внуково и Пулково, морского порта Санкт-Петербург и Московской железной дороги.

Raven Russia продала бизнес-центр в Санкт-Петербурге

После начала СВО, в марте 2022 года, головной компанией Raven, а также управляющими компаний Raven Russia Игорем Богородовым и Ярославом Шуваловым была заключена, по версии Генпрокуратуры, притворная сделка, направленная на то, чтобы скрыть иностранное владение российской компанией. В любом случае, пришел к выводу надзор, а 31 января 2025 года — и арбитраж, контролировать Raven Russia продолжил один из основателей Raven Property Group Raven гражданин Великобритании Глин Хирш и имеющий американское гражданство Игорь Богородов, что запрещено 57-ФЗ.

В итоге суд согласился с доводами Генпрокуратуры, которая утверждала, что «после начала специальной военной операции на Украине владельцы ГК "Рейван Раша" присоединились к рестрикциям США и Англии против России, о чем письменно договорились в соглашении. Стремясь организовать отток многомиллиардного капитала предприятий за рубеж, иностранные собственники формально изменили структуру владения российскими бизнесом, сохранив при этом реальный контроль и управление им. Также для обхода встречных экономических мер Российской Федерации они для видимости сменили недружественную юрисдикцию (Кипр) головной организации на ОАЭ. В результате иностранным резидентам удалось вывести за границу более 6 млрд руб., принадлежащих стратегическим предприятиям. Пресечь противоправное поведение удалось только путем введения судом по требованию прокуроров обеспечительных мер».

По данным “Ъ”, решение об обращении акций и долей всех компаний, входящих в Raven Russia, в доход РФ приведено арбитражем к немедленному исполнению.

В свою очередь, в Raven Russia заявили, что в рамках разбирательства 16 складских комплексов были признаны транспортными терминалами, действующими в условиях естественной монополии. Собственники компании полагают, что слушания были проведены с процессуальными нарушениями, а их доводы остались без внимания. В привлечении к участию в деле компаний—собственников акций и долей изымаемых обществ было отказано. Решение представители Raven Russia планируют оспорить в установленные законом сроки, продолжив выполнять свои обязательства перед контрагентами.

Стоимость активов Raven Russia старший директор направления оценки и финансового консалтинга группы SRG Эдуард Данилов ранее оценивал «РИА Новости» в 120–160 млрд руб. Собеседник “Ъ” на складском рынке обращает внимание на то, что речь идет об очень хорошо сбалансированном портфеле качественных активов, но с учетом их значительного объема эксперт не исключает, что объекты будут продавать по одному или региональными блоками. В этом случае высокий интерес к их приобретению могут проявить инвестиционные фонды.

Николай Сергеев, Александра Мерцалова

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