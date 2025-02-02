Посетителям Лувра придется покупать два билета, чтобы увидеть «Джоконду»

Президент Лувра Лоранс де Кар заявила, что не планирует вводить отдельный билет в музей исключительно для посещения «Моны Лизы». Для доступа к шедевру Леонардо да Винчи потребуется еще один билет в дополнение к стандартному входному. Об этом она сообщила сегодня, 2 февраля, в эфире France Inter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

«Идея в том, чтобы билет в Лувр давал доступ к постоянным коллекциям и временным выставкам, а для ''Джоконды'' требовался бы дополнительный билет»,— пояснила Лоранс де Кар. По ее словам, это должно побудить посетителей исследовать и другие экспонаты музея.

Директор музея уточнила, что картина, вероятно, будет размещена под Квадратным двором — в специально отведенном пространстве, где посетители смогут спокойно рассмотреть шедевр. «Мы хотим подчеркнуть исключительный статус ''Моны Лизы''»,— добавила она, назвав картину «благословением для Лувра».

Пока неизвестно, сколько будут стоить эти дополнительные билеты к «Джоконде». Сейчас стандартный билет в Лувр стоит €22 и включает доступ к постоянным и временным выставкам.

Напомним, ранее Лоранс де Кар обратилась к министру культуры Рашиде Дати с тревожным сообщением о состоянии музея, после чего президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о планах по масштабной реконструкции. Работы должны завершиться к 2031 году, предусматривая создание нового пространства и отдельного входа для доступа к «Моне Лизе».

Подробнее о планах реставрации музея и проклятии «Джоконды» — в материале «Ъ» «Лувр отклеился».

Алексей Тарханов, Париж