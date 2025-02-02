Воронежская таможня возбудила дело о незаконном ввозе автомобиля из Абхазии

Сотрудники Воронежской таможни возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего жителя областного центра, подозреваемого в незаконном ввозе автомобиля Toyota Crown Majesta из Абхазии, сообщили в ведомстве. Воронежец уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму более 2,5 млн руб. (ч. 1 ст. 194 УК РФ) — ему грозит наказание от крупного штрафа до двух лет лишения свободы.

Молодой человек приобрёл автомобиль, находясь в республике в сентябре 2024 года. Гражданин Абхазии будто бы временно и для личного пользования ввёз машину в Россию и передал новому владельцу. Теперь автомобиль изъят.

Юрий Голубь