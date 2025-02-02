Министр цифровизации Японии призвал чиновников не использовать DeepSeek

Министр цифровизации Японии Масааки Тайра призвал сотрудников всех министерств и ведомств воздержаться от использования китайской нейросети DeepSeek. По его словам, чат-бот вызывает опасения из-за отсутствия открытой информации о возможном сборе персональных данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Масааки Тайра

Фото: Hiro Komae / AP Масааки Тайра

Фото: Hiro Komae / AP

«Вопрос в том, будет ли личная информация должным образом защищена… Пока опасения по поводу защиты данных не будут развеяны, государственным служащим следует воздержаться от ее использования, а если они все же ее используют, то должны быть осторожны»,— сказал Масааки Тайра (цитата по NHK).

В ближайшее время, как добавил министр, все министерства и ведомства Японии получат предупреждения о рисках использования DeepSeek. По его словам, власти страны также рассмотрят возможные ограничения для китайского чат-бота.

20 января китайская компания DeepSeek представила модель искусственного интеллекта R1. Запуск платформы привел к обвалу акций американских технологических компаний. Microsoft и OpenAI подозревают DeepSeek в краже данных. 31 января власти Италии заблокировали чат-бот из-за отсутствия информации об использовании персональных данных пользователей.

Подробнее — в материале «Ъ» «DeepSeek начинает и не сдается».