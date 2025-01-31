Италия заблокировала китайский чат-бот DeepSeek

Управление по защите персональных данных Италии ограничило работу китайского чат-бота DeepSeek. Основанием названа защита данных итальянцев. Накануне с утра DeepSeek был недоступен в магазинах онлайн-приложений в стране.

Итальянский регулятор распорядился о «немедленном» ограничении обработки данных пользователей в отношении Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence и Beijing DeepSeek Artificial Intelligence. Власти запросили у DeepSeek информацию о процедуре сбора персональных данных, но посчитали ответ «недостаточным».

«Вопреки выводам управления, компании заявили, что не ведут деятельность в Италии и что европейское законодательство на них не распространяется»,— говорится в сообщении регулятора.

20 января DeepSeek представила свою модель ИИ R1. Компания заявила, что ее чат-бот ни в чем не уступает западным конкурентам и при этом существенно дешевле. В понедельник это вызвало обвал котировок акций американских технологических компаний, связанных с разработкой ИИ. При этом Microsoft и OpenAI подозревают DeepSeek в краже данных.

Подробности — в публикации «Ъ» «DeepSeek начинает и не сдается».