Путин назвал позором отказ позвать Россию на мероприятия в Освенциме

Президент России Владимир Путин назвал «позорной вещью» отказ пригласить Россию на церемонию, посвященную освобождению нацистского концлагеря Освенцима. Интервью с президентом опубликовал в своем канале журналист программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Можно как угодно относиться к политике России сегодня, можно как угодно относиться к главе российского государства, ко мне. Никто не выпрашивает никакого приглашения. Но если подумать, можно было поступить гораздо тоньше. Если уже невозможно пригласить, в силу здоровья и возраста, освободителей Освенцима, хотя бы родственников их пригласили»,— заявил президент журналисту Павлу Зарубину.

Владимир Путин обратил внимание, что на церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, который лично «рукоплескал бывшим солдатам СС». Речь идет о Ярославе Хунке. На заседании парламента Канады в сентябре 2023 года спикер Палаты общин Энтони Рота попросил аплодисментов для Ярослава Хунки, назвав его «ветераном борьбы против русских». Позднее выяснилось, что мужчина служил в СС «Галичина». Вслед за этим парламент Канады принес извинения.

Церемония по случаю 80-летней годовщины освобождения концлагеря Освенцим состоялась 27 января. В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие король Великобритании Карл III, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Канады Джастина Трюдо.