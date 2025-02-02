Владимир Путин на следующей неделе вручит премии молодым ученым

На следующей неделе президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по науке и образованию. Также господин Путин встретится с молодыми учеными, чтобы вручить им премии в области науки и инноваций.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Запланированные у президента мероприятия представлены в сюжете программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram журналист Павел Зарубин. Глава государства на неделе также проведет совещание с членами Совета безопасности.

Заседание с постоянными членами Совета Безопасности Владимир Путин провел 31 января. Тогда обсуждались аспекты работы по направлению борьбы с терроризмом. Глава государства участвует в заседаниях по видеосвязи.