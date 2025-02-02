Правительство допустило к валютным торгам банки и брокеров из еще семи стран

Правительство России расширило перечень стран, чьим банкам разрешено торговать на российском валютном рынке. Теперь в список входят Аргентина, Камбоджа, Лаос, Мексика, Нигерия, Тунис и Эфиопия.

«Число дружественных и нейтральных стран, кредитные организации и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов, увеличилось до 40. Распоряжение об этом подписано»,— рассказала пресс-служба правительства. Документ еще не опубликован.

Закон, регулирующий допуск иностранных банков и брокеров к участию в организованных валютных торгах в России, вступил в силу в июле 2023 года. Документ разрешает зарубежным компаниям торговать на российском рынке, но при необходимости Банк России сможет вводить ограничения для иностранных участников. В правительстве поясняли, что такая мера позволит упростить конвертацию национальных валют и сформировать прямые котировки к рублю.

Подробнее о ситуации на валютном рынке — в материале «Ъ» «Валюте сезонно возразили».