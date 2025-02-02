На реконструкцию КПП «Адлер» на границе России и Абхазии выделят 10 млрд рублей

Российские власти выделят более 10 млрд руб. на «кардинальную реконструкцию» КПП «Адлер», расположенного на границе России и Абхазии в Сочи. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Токарева, Коммерсантъ Фото: Анастасия Токарева, Коммерсантъ

По его словам, реконструкция позволит «в разы» увеличить пропускную способность КПП — в первую очередь, транспортную. Работы будут проводиться в несколько этапов.

«Выделен дополнительный участок земли, расширяется территория, но мы договорились о том, что <…> такие простые, но важные для людей вещи, как достаточное количество туалетов, доступность питьевой воды, скамейки, более удобная навигация, более быстрое прохождение, заполнение таможенных документов — это то, что будет реализовано максимально быстро»,— пояснил господин Кириенко.

О планах провести реконструкцию МАПП «Адлер» объявили еще в 2023 году. После ее окончания пропускная способность КПП составит 14 тыс. автомобилей и 80 тыс. человек в сутки. Ранее реконструкцию проводили в 2012 году в преддверии Олимпийских игр: тогда пропускную способность увеличили до 2000 автомобилей в сутки, а пешеходов — до 28 тыс. человек. Однако в августе 2023 годе были зафиксированы рекордные показатели транспортного потока, превышающие нормативы в семь раз.

Александр Орлов