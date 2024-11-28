Чем известен Кит Келлог

Джозеф Кит Келлог-младший родился 12 мая 1944 года в Дейтоне (штат Огайо, США). Окончил бакалавриат Университета Санта-Клары в Калифорнии, где прошел курс подготовки офицеров запаса. Получил степень магистра в области международных отношений в Университете Канзаса. Изучал госуправление и дипломатию в военном колледже сухопутных войск в Пенсильвании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria/File Photo, Reuters Фото: Carlos Barria/File Photo, Reuters

С 1967 по 2003 год служил в армии США. Воевал во Вьетнаме, работал инструктором подготовки спецназа в Камбодже. Принимал участие во вторжении США в Панаму в 1989 году. Во время войны в Персидском заливе (1990–1991) был начштаба 82-й воздушно-десантной дивизии. Впоследствии возглавлял командование сил специальных операций в Европе.

В 1996 году принял командование 82-й воздушно-десантной дивизией. Также был директором по управлению, связи и вычислительной технике при Объединенном комитете начальников штабов. В начале 2000-х годов отвечал за функционирование комплекса «Рэйвен Рок» (резервный командный пункт и убежище для военно-политического руководства США). Ушел в отставку в звании генерал-лейтенанта в 2003 году.

В 2003–2004 годах занимал руководящие посты во временной коалиционной администрации в Багдаде (орган управления в Ираке, созданный после вторжения коалиции во главе с США). После этого работал советником по внутренней безопасности в ряде IT-компаний.

Был советником по внешней политике кандидата в президенты США Дональда Трампа на выборах 2016 года. 14 февраля 2017 года был назначен исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности, однако уже 20 февраля эту должность получил Герберт Реймонд Макмастер. С апреля 2018 по январь 2021 года был советником по нацбезопасности вице-президента Майка Пенса. В 2023 году поддержал выдвижение кандидатуры господина Трампа на президентских выборах США.

В июне 2024 года представил кандидату в президенты США Дональду Трампу план мирного урегулирования по Украине, согласно которому Киев продолжил бы получать американское вооружение только при условии начала переговоров с Россией.