В гибели охотоведа нашли снисхождение

Редакция «Коммерсантъ-Урал» продолжает серию материалов «Дела прошлых лет», где рассказывает о преступлениях, которые расследовались на Урале в 1990-е, 2000-е годы и позднее. В 2003 году Свердловский областной суд впервые приступил к рассмотрению уголовного дела с участием присяжных заседателей. По версии следствия, два браконьера застрелили начальника Камышловского районного отдела управления по охоте, контролю и регулированию использования охотничьих животных региона Александра Григорьева, когда он пытался задержать их во время незаконной охоты на лося. Присяжные посчитали, что, несмотря на то, что один из подсудимых в упор расстрелял охотоведа из ружья, он заслуживает снисхождения. Суд назначил ему 15 лет колонии из 20 возможных. Второго они оправдали, он был отпущен из зала суда.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Сухоросов Фото: Дмитрий Сухоросов

Первым делом, который рассматривал суд присяжных в Свердловской области, стало дело об убийстве начальника Камышловского районного отдела управления по охоте, контролю и регулированию использования охотничьих животных Свердловской области Александра Григорьева. Он был застрелен при исполнении своих обязанностей в 2002 году.

По версии следствия, он пытался задержать браконьеров за незаконную охоту. Тогда один из них выстрелил в него в упор из ружья, практически насквозь прострелив грудную клетку.

Впоследствии выяснилось, что к убийству причастны двое жителей Камышлова, которые в тот день охотились на лося: 48-летний электрик Владимир Маркелов и 24-летний машинист-кочегар Владислав Савин.

Когда уголовное дело было передано в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу, обвиняемые ходатайствовали о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Для них была сформирована первая в новой истории коллегия. Институт присяжных заседателей существовал в царской России, но был ликвидирован после установления советской власти. Был возрожден в 1990-е годы.

Рассмотрение дела началось в 2003 году. Одного из подсудимых присяжные полностью признали виновным, но заслуживающим снисхождения. С учетом их мнения Свердловский областной суд под председательством судьи Вячеслава Курченко приговорил его к 15 годам колонии за убийство (ст.105 УК РФ) и незаконное хранение оружия (ст. 222 УК РФ).

Второго присяжные полностью оправдали, в результате он был отпущен на свободу прямо в зале суда — чего сам не ожидал.

«Одного подсудимого признали виновным, другого оправдали — ему было предъявлено обвинение в угоне, в незаконном ношении огнестрельного оружия. Тот обвиняемый, который совершил убийство, сказал своему соучастнику, чтобы тот отвез его в Камышлов и там они спрятали оружие. Второй соучастник понимал, что если не поможет обвиняемому спрятать оружие, то может распрощаться с жизнью. Он — невиновное лицо. Присяжные интуитивно это уловили и его оправдали», — рассказал для книги «Личность в мантии», изданной «Ъ-Урал», председательствующий по делу судья Вячеслав Курченко. По его словам, присяжные «пожалели» исполнителя убийства и решили, что он заслуживает снисхождения. Поэтому у суда не было возможности назначить убийце максимально возможное наказание — 20 лет лишения свободы.

«Если присяжные говорят о том, что снисхождение, то они как бы связывают судью по рукам. Максимальное наказание согласно санкции статьи снижается на одну треть. Две трети от 20 лет — примерно 13 лет и 3 месяца. Поэтому, когда присяжные вынесли вердикт, мы назначили наказание за убийство 13 лет, накинули еще за незаконное хранение оружия. В итоге назначили 15 лет по совокупности преступлений»,— добавил господин Курченко.

Оправдательные вердикты по делам с присяжными заседателями в Свердловской области суды выносили и позднее. Например, в 2023 и 2024 годах в Екатеринбурге присяжные заседатели дважды оправдывали в Кировском райсуде жителя города Насими Мамедова, обвиняемого в убийстве уральского бизнесмена Алексея Зубакина в 2000 году. После первого оправдательного вердикта его обжаловали и потерпевшие, и прокуратура. Вышестоящий суд вернул дело на новое рассмотрение, но другая коллегия присяжных вновь вынесла оправдательный вердикт.

Но подобные случаи все же редкость. Большинство вердиктов присяжных носят обвинительный уклон.

Мария Шараева, Николай Яблонский