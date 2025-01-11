В гибели охотоведа нашли снисхождение
Как присяжные на Урале впервые в новой истории рассмотрели дело об убийстве
Редакция «Коммерсантъ-Урал» продолжает серию материалов «Дела прошлых лет», где рассказывает о преступлениях, которые расследовались на Урале в 1990-е, 2000-е годы и позднее. В 2003 году Свердловский областной суд впервые приступил к рассмотрению уголовного дела с участием присяжных заседателей. По версии следствия, два браконьера застрелили начальника Камышловского районного отдела управления по охоте, контролю и регулированию использования охотничьих животных региона Александра Григорьева, когда он пытался задержать их во время незаконной охоты на лося. Присяжные посчитали, что, несмотря на то, что один из подсудимых в упор расстрелял охотоведа из ружья, он заслуживает снисхождения. Суд назначил ему 15 лет колонии из 20 возможных. Второго они оправдали, он был отпущен из зала суда.
Фото: Дмитрий Сухоросов
Первым делом, который рассматривал суд присяжных в Свердловской области, стало дело об убийстве начальника Камышловского районного отдела управления по охоте, контролю и регулированию использования охотничьих животных Свердловской области Александра Григорьева. Он был застрелен при исполнении своих обязанностей в 2002 году.
По версии следствия, он пытался задержать браконьеров за незаконную охоту. Тогда один из них выстрелил в него в упор из ружья, практически насквозь прострелив грудную клетку.
Впоследствии выяснилось, что к убийству причастны двое жителей Камышлова, которые в тот день охотились на лося: 48-летний электрик Владимир Маркелов и 24-летний машинист-кочегар Владислав Савин.
Когда уголовное дело было передано в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу, обвиняемые ходатайствовали о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Для них была сформирована первая в новой истории коллегия. Институт присяжных заседателей существовал в царской России, но был ликвидирован после установления советской власти. Был возрожден в 1990-е годы.
Рассмотрение дела началось в 2003 году. Одного из подсудимых присяжные полностью признали виновным, но заслуживающим снисхождения. С учетом их мнения Свердловский областной суд под председательством судьи Вячеслава Курченко приговорил его к 15 годам колонии за убийство (ст.105 УК РФ) и незаконное хранение оружия (ст. 222 УК РФ).
Второго присяжные полностью оправдали, в результате он был отпущен на свободу прямо в зале суда — чего сам не ожидал.
«Одного подсудимого признали виновным, другого оправдали — ему было предъявлено обвинение в угоне, в незаконном ношении огнестрельного оружия. Тот обвиняемый, который совершил убийство, сказал своему соучастнику, чтобы тот отвез его в Камышлов и там они спрятали оружие. Второй соучастник понимал, что если не поможет обвиняемому спрятать оружие, то может распрощаться с жизнью. Он — невиновное лицо. Присяжные интуитивно это уловили и его оправдали», — рассказал для книги «Личность в мантии», изданной «Ъ-Урал», председательствующий по делу судья Вячеслав Курченко. По его словам, присяжные «пожалели» исполнителя убийства и решили, что он заслуживает снисхождения. Поэтому у суда не было возможности назначить убийце максимально возможное наказание — 20 лет лишения свободы.
«Если присяжные говорят о том, что снисхождение, то они как бы связывают судью по рукам. Максимальное наказание согласно санкции статьи снижается на одну треть. Две трети от 20 лет — примерно 13 лет и 3 месяца. Поэтому, когда присяжные вынесли вердикт, мы назначили наказание за убийство 13 лет, накинули еще за незаконное хранение оружия. В итоге назначили 15 лет по совокупности преступлений»,— добавил господин Курченко.
Оправдательные вердикты по делам с присяжными заседателями в Свердловской области суды выносили и позднее. Например, в 2023 и 2024 годах в Екатеринбурге присяжные заседатели дважды оправдывали в Кировском райсуде жителя города Насими Мамедова, обвиняемого в убийстве уральского бизнесмена Алексея Зубакина в 2000 году. После первого оправдательного вердикта его обжаловали и потерпевшие, и прокуратура. Вышестоящий суд вернул дело на новое рассмотрение, но другая коллегия присяжных вновь вынесла оправдательный вердикт.
Но подобные случаи все же редкость. Большинство вердиктов присяжных носят обвинительный уклон.