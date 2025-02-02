Гидрометцентр сообщил о холодном аналоге Эль-Ниньо

На Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Происходит снижение температуры воды в экваториальной части Тихого океана, что влияет на погоду почти на всей планете.

«Сейчас наблюдается Ла-Нинья, не интенсивное, оно продлится, по оценкам, в феврале и даже в марте. Где-то в марте-апреле оно начнет переходить в нейтральную фазу»,— сказал господин Вильфанд «РИА Новости». Он отметил, что оценки уточняются.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что продолжительное Ла-Нинья означает переход тепла из атмосферы в экваториальный океан, но непродолжительное явление — «фактор не очень индикативный». По словам господина Вильфанда, в 2025 году не ожидается возвращения Эль-Ниньо, но это не исключено.

Эль-Ниньо в последний раз длилось с мая 2023 года по апрель 2024 года. После этого явление перешло в нейтральную фразу. При этом явлении тепло передается из океана в атмосферу, что приводит к аномальному повышению температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.