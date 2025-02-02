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Коммерсантъ FM
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NBC: структура «Росатома» разобьет сады с фруктами у школ в Намибии

Компания Headspring Investments, принадлежащая «Росатому», реализует на востоке Намибии проект создания садов с фруктами возле школ. Замминистра городского и сельского развития Намибии Эвелин Навасес-Таэеле объяснила, что дети в этом регионе страдают от недоедания.

Сады будут разбивать у школ в поселении Леонардвиль в регионе Омахеке, передает местный телеканал NBC. Утверждается, что Headspring Investments планирует добывать уран в этой части страны.

«Теперь школьники здесь будут получать свежие фрукты, выращенные в садах при школах. <...> Это особенно важно в Омахеке, где недоедание остается критически важной проблемой, которая вызывает озабоченность правительства»,— сказала замминистра Намибии на открытии проекта.

Headspring Investments входит в группу Uranium One. Ведет в Намибии проект по добыче урана с использованием технологий скважинного подземного выщелачивания. Старт добычи запланирован на 2029 год, предполагаемый объем инвестиций — около $500 млн.

О рынке добычи урана — в материале «Ъ» «Американский уран возрождается».

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