Водители большегрузов собрались с протестом из-за штрафов за езду по Ростову

Сегодня утром около двухсот водителей грузовиков собрались около стадиона «Ростов Арена» для того, чтобы привлечь внимание к своим проблемам, связанным с повышением штрафов за проезд большегруза под запрещающий знак с 500 до 5 тыс. руб. Об этом сообщает издание donday.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Новые ставки штрафов стали действовать с 1 января. Нововведение вызывает негодование у водителей, которые ежедневно возят в город различные грузы. Они считают, что запрещающие знаки с камерами в городе расставлены так, что ни один большегруз не может построить маршрут, не получив штраф.

Как пишет donday, за минувший месяц некоторые водители грузовиков получили штрафы за нарушения, суммарно превышающие 100 тыс. руб. На общей встрече грузоперевозчики составили обращение в администрацию города с требованием решить проблему. В противном случае, заявили собравшиеся, перевозки в городе могут быть вообще остановлены.

Сергей Иванов