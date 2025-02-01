Умер народный артист дрессировщик Виталий Воробьев

В возрасте 79 лет умер дрессировщик медведей и акробат Виталий Воробьев. Более 20 лет он выступал в «Акробатическом этюде» и номере «Акробатическая фантазия» циркового коллектива «Цирк на воде».

«Виталий Филиппович был не просто мастером своего дела, но и замечательным человеком, который всей душой любил цирковое искусство… Его талант и преданность делу навсегда остались в нашей памяти»,— написала пресс-служба Большого Московского цирка в Telegram.

Виталий Воробьев выходил на сцену в качестве акробата около 30 лет. В некоторых номерах он выступал вместе с женой Людмилой. Руководил собственным цирком «Vитали», в 2017 году возглавил Брянский государственный цирк. В 2007 году был удостоен звания народного артиста.