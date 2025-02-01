Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Умер народный артист дрессировщик Виталий Воробьев

В возрасте 79 лет умер дрессировщик медведей и акробат Виталий Воробьев. Более 20 лет он выступал в «Акробатическом этюде» и номере «Акробатическая фантазия» циркового коллектива «Цирк на воде».

«Виталий Филиппович был не просто мастером своего дела, но и замечательным человеком, который всей душой любил цирковое искусство… Его талант и преданность делу навсегда остались в нашей памяти»,— написала пресс-служба Большого Московского цирка в Telegram.

Виталий Воробьев выходил на сцену в качестве акробата около 30 лет. В некоторых номерах он выступал вместе с женой Людмилой. Руководил собственным цирком «Vитали», в 2017 году возглавил Брянский государственный цирк. В 2007 году был удостоен звания народного артиста.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...