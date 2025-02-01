Суд по иску Генпрокуратуры передал Росавиации управление аэропортом Домодедово

Арбитражный суд Московской области по ходатайству Генпрокуратуры ввел внешнее управление в аэропорту Домодедово, передав авиагавань, как сообщает газета «Известия», под управление Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В публикации газета ссылается на определение суда, с которым ознакомилась 1 февраля, и на два источника, близкие к Минтрансу. «Идет судебный процесс, оперативное управление аэропортом Домодедово фактически передано Росавиации»,— сказал изданию один из источников.

Под судебным процессом имеется в виду рассмотрение иска, поданного Генпрокуратурой с требованием передать государству акции «ДМЕ Холдинга», который до начала процесса управлял аэропортом Домодедово. Решение суда по аресту акций было принято 29 января.

Надзорное ведомство считает, что бенефициары «ДМЕ Холдинга» Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, имея иностранные гражданства, в нарушение закона распоряжались активами стратегического предприятия и выводили многомиллионную прибыль за границу.

Подробнее — в материале «Ъ».