Минобороны: по газоэнергетическим объектам Украины нанесен групповой удар

Российские военные ночью 1 февраля нанесли групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, сообщила пресс-служба Минобороны. По его данным, цели удара были достигнуты, и все назначенные объекты поражены.

1 января Минобороны сообщало об ударе по объекту энергетики на территории Украины, который обеспечивал работу военно-промышленного предприятия. Где находился объект, не уточнялось. 16 января Минобороны отчиталось о поражении наземной инфраструктуры крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области. Военное ведомство заявило, что удар по объектам газовой инфраструктуры Украины стал ответом на атаки ВСУ.

По данным Минобороны, 13 января девять украинских БПЛА атаковали компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае. Она обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Все дроны сбили, незначительно пострадали здание и оборудование газоизмерительной станции.