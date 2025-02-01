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Бастрыкин потребовал отчета по следствию о нарушении прав многодетных семей в Кривянской

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин затребовал у своих сотрудников из донского управления комитета доклад по уголовному делу о нарушении прав многодетных семей в ст. Кривянской. Об этом сообщается в Telegram-канале управления.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно сообщению, в информационный центр Следственного комитета обратилась жительница станицы, которая признана потерпевшей по этому уголовному делу. Заявительница выразила несогласие с ходом установления обстоятельств по делу.

Дело связано с выделением многодетным семьям земельных участков под жилищное строительство, которые не имеют необходимой инфраструктуры водо- и газоснабжения.

Сергей Иванов

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