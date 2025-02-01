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Коммерсантъ FM
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Зарубежные СМИ: Зачем Дональд Трамп вводит пошлины на товары из ЕС?

1 февраля, суббота

Дональд Трамп введет пошлины и на товары из Европы. «В случае с ЕС мы сделаем что-то очень существенное»,— сказал он журналистам. Тем временем с субботы в США начинают действовать новые тарифы на импорт из Канады, Мексики и Китая. Для Канады и Мексики размер пошлины составит 25%, для Китая — 10%. Источники Reuters ранее утверждали, что Трамп может отложить введение пошлин до 1 марта. Но в Белом доме уточнили, что они начнут действовать немедленно. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на этом фоне заявил, что страна примет «мощные, но разумные» ответные меры на любые пошлины, введенные США. При этом он сказал, что жителям страны необходимо готовиться к тяжелым временам. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Carlos Barria / Reuters

Фото: Carlos Barria / Reuters

Дональд Трамп допускал, что новые пошлины заработают не для всех индустрий или не сразу, но в итоге пошел по жесткому пути, рассказали The New York Times в окружении президента. Пошлины накажут Мексику и Канаду за поток нелегальных мигрантов, а Китай — за эпидемию фентанила, заявил глава белого дома. Между тем на эти три страны приходится 40% американского импорта, так что экономике грозит «обширный волновой эффект». В США, как прогнозируют в S&P Global, наибольшие риски понесут сельское хозяйство, рыбный промысел, металлургия и автопром. Подорожать могут и американские энергоносители: для производства бензина и дизеля НПЗ импортируют более тяжелую, чем американская, канадскую нефть. В Йеле посчитали, что в случае введения ответных пошлин - цены в США вырастут на 0,8%. Каждое домохозяйство переплатит $1,3 тыс. — $2,3 тыс. Все это дополнительный вызов для борющейся с инфляцией ФРС.

Последнее канадское предупреждение

В то же время экономисты считают, что в ограниченных обстоятельствах пошлины могут быть эффективны, пишет CNN. Основная их цель — повысить доходы бюджета, наладить торговый баланс и склонить партнеров к переговорам. Во время первого президентского срока Трампа повышение пошлин не вызвало больших проблем с инфляцией. Те меры, правда, были точечными и затронули товары на $380 млрд. Сейчас, если не будет введено исключений, эта сумма составит $1,4 трлн. Трамп согласился, что сейчас возможен рост цен и временные сбои, но предположил, что люди «это поймут».

Канада и Мексика уже пригрозили США ответными мерами, отмечает British Broadcasting Corporation. Например, в первую торговую войну Канада вводила зеркальные пошлины на американский алюминий и сталь. Кроме того, северные штаты Нью-Йорк, Мэн и Вермонт зависят от канадской электроэнергии. В то же время власти страны пытаются договориться: и уже пообещали выделить 690 млн долларов на укрепление границ.

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