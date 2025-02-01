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Коммерсантъ FM
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«Молдовагаз» поставил Приднестровью первую партию газа

Газораспределительная компания «Молдовагаз» поставила в Приднестровье первую партию газа, предназначенную для поддержки функциональности в газопроводе. Объем партии составил 3 млн куб. м.

«"Молдовагаз" отгрузила в Приднестровье первые объемы газа из партии 3 млн куб. м согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве Молдавии»,— сообщили ТАСС в молдавской компании.

С 1 января Россия остановила транзит газа в Приднестровье и Молдавию из-за спора о долге «Молдовагаза» и паузы в поставках через Украину. Из-за этого в непризнанной республике начался масштабный энергетический кризис.

Как выяснил «Ъ», 30 января Приднестровье и Молдавия согласовали предварительную схему газоснабжения непризнанного региона на февраль, разделив выделенный на эти цели грант Евросоюза на €30 млн. Ожидается, что с 1 по 10 февраля левый берег Днестра на эти средства будет закупать газ, около 3,2 млн куб. м в сутки пойдут через энергокомпанию Energocom в адрес «Молдовагаза». Правый берег Днестра на средства гранта продолжит закупку электроэнергии на спотовом рынке.

Подробности — в материале «Ъ» «Приднестровье выбирает сторону света».

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