Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Краснокамска назначен и.о. секретаря местного отделения «Единой России»

Президиум регионального политсовета «Единой России» освободил бывшего заместителя главы Краснокамского округа Антона Максимчука от должности секретаря местного отделения. Как сообщается в telegram-канале регионального отделения партии, это решение было принято на основании заявления самого господина Максимчука. Исполняющим обязанности секретаря местного отделения «Единой России» в Краснокамске назначен глава муниципалитета Игорь Быкариз.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Отметим, что ранее Антон Максимчук был уволен из администрации Краснокамского округа на основании решения суда. Суд удовлетворил требования местного прокурора об увольнении чиновника, нарушившего антикоррупционное законодательство.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...