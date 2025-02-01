Глава Краснокамска назначен и.о. секретаря местного отделения «Единой России»

Президиум регионального политсовета «Единой России» освободил бывшего заместителя главы Краснокамского округа Антона Максимчука от должности секретаря местного отделения. Как сообщается в telegram-канале регионального отделения партии, это решение было принято на основании заявления самого господина Максимчука. Исполняющим обязанности секретаря местного отделения «Единой России» в Краснокамске назначен глава муниципалитета Игорь Быкариз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Отметим, что ранее Антон Максимчук был уволен из администрации Краснокамского округа на основании решения суда. Суд удовлетворил требования местного прокурора об увольнении чиновника, нарушившего антикоррупционное законодательство.