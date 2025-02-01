Роспотребнадзор закрыл второй ресторан «Вилла Паста» в Москве

Роспотребнадзор опечатал второй за неделю ресторан «Вилла Паста» в Москве. Причиной ведомство назвало нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Деятельность обоих ресторанов по решению судов приостановлена на срок до 90 суток.

Вчера, 31 января, управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что закрыло ресторан «Вилла Паста» по адресу улица Большая Дмитровка, дом 32 строение 1. В числе выявленных там нарушений — несоблюдение сроков годности и условий хранения продукции и сырья, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений, отсутствие умывальников для мытья рук персонала. По результатам проверки в ресторане сняли с реализации 28 кг кулинарной продукции.

Второй закрытый ресторан находится по адресу улица Пятницкая, дом 26. По данным ведомства, там тоже не соблюдали условия хранения пищи и не поддерживали удовлетворительное состояние производственных помещений и оборудования. Кроме того, в ресторане нет дезинфицирующих средств для мытья посуды и уборки, отсутствует раздевалка для персонала, не проводился осмотр сотрудников, занятых готовкой, на наличие признаков инфекционных заболеваний. С реализации было снято 157 кг кулинарной продукции.

В декабре 2024 года Роспотребнадзор опечатал два кафе «Моремания» в Москве. Специалисты ведомства выявили там санитарные нарушения, было изъято 73 кг кулинарной продукции, полуфабрикатов и сырья.