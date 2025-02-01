Дочернее предприятие «КамАЗа» будет выпускать двигатели «Прогресс»

Дочернее предприятие ПАО «КамАЗ» — «Тутаевский моторный завод», находящийся в Ярославской области, получил сертификат соответствия требованиям техрегламента Таможенного союза для выпуска двигателей 8801.10 «Прогресс». Об этом сообщает пресс-служба ПАО «КамАЗ».

В 2024 году трудовым коллективом ПАО «ТМЗ» был выполнен ряд мероприятий по изготовлению и испытаниям опытных образцов, а также техподготовке производства и выпуску опытно-промышленной партии этих двигателей.

В пресс-службе отметили, что один из наиболее сложных этапов опытно-конструкторской работы, а именно оптимизация рабочего процесса и сертификация, проводился на испытательной станции научно-технического центра «КамАЗа» в Набережных Челнах. Испытания проводились сотрудниками «КамАЗа» и специалистами ПАО «ТМЗ».

По словам заместителя главного конструктора ПАО «ТМЗ» Александра Шевцова, успешная сертификация двигателей «Прогресс» — это результат творческого отношения к поставленным задачам.

«... яркий пример хорошо организованной межзаводской кооперации предприятий Группы «КамАЗ», — сказал господин Шевцов.

ПАО «Тутаевский моторный завод» находится в городе Тутаев Ярославской области. Это один из ведущих российских производителей дизельных двигателей. Является градообразующим предприятием для города Тутаев.

Артём Дергунов