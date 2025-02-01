В Филадельфии небольшой самолет разбился возле торгового центра, горят дома

Небольшой самолет Learjet 55 потерпел крушение в жилом массиве в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). По разным данным, на борту находились от двух до шести человек. Огонь охватил дома и машины, передает Fox News.

Частный самолет разбился сразу после вылета с аэропорта. Он упал возле торгового центра. Местные власти назвали произошедшее «крупным происшествием». Дороги в районе крушения закрыты. Людей попросили избегать места происшествия.

Федеральное управление гражданской авиации США изначально сообщило, что на борту были два человека. ABC со ссылкой на министра транспорта Шона Даффи сообщил, что в самолете летели шестеро.

По данным ABC, самолет был медицинским и направлялся в Миссури. Расследование ведут Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте.

На этой неделе в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет. Погибшими признаны все летевшие на них 67 человек. Президент США Дональд Трамп раскритиковал прежнюю администрацию за проблемы в авиабезопасности.

Подробности авиакатастрофы в Вашингтоне — в материале «Ъ» «Вертолет не пропустил лайнер».