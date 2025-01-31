Один из крупнейших экспортеров зерна по иску Генпрокуратуры передан государству

Как стало известно «Ъ», Арбитражным судом Ростовской области удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства 100% долей стратегического предприятия ООО «Родные поля». Основанием для этого послужил тот факт, что бенефициар ООО Петр Ходыкин — гражданин не только России, но и Сент-Китс и Невис (Британия).

Для участия в стратегическом предприятии иностранного резидента нужно специальное разрешение правительства России, а в данном случае его не было. Общество является крупнейшим национальным экспортером зерна, осуществляет деятельность в порту Азов и лидирует по перевалке в нем сыпучих грузов.

Активы ООО включают собственный флот (11 морских судов), железнодорожный подвижной состав, грузовой терминал и свыше 200 объектов сопутствующей инфраструктуры. Его капитализация превышает 58 млрд руб., ежегодная выручка — 299 млрд руб., а валовая прибыль — 100 млрд руб. По ходатайству Генпрокуратуры суд обратил вынесенное решение к немедленному исполнению.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что ООО «Родные поля» (ранеее ТД «РИФ») был крупнейшим экспортером зерна много лет подряд, до завершения 2021–2022 сельскохозяйственного года. В сезоне 2023–2024 годов его доля резко снизилась и сейчас заметных закупок компания не проводит, говорит он. Уход игрока, по мнению эксперта, привел к снижению конкуренции среди покупателей зерна и негативно сказался на бизнесе российских производителей. Андрей Сизов предполагает, что активы «Родных полей» могут быть интересны для приобретения как существующим крупным российским зернотрейдерам, так и новым игрокам, которые планируют выйти на этот рынок.

Основатель ТД «РИФ» Петр Ходыкин пояснил "Ъ", что решение о дальнейших действиях будет приниматься после ознакомления с резолютивной частью решения суда.

Мария Локотецкая, Александра Мерцалова