Суд в Москве запретил Google продолжать судиться в Калифорнии

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство о запрете Google продолжать разбирательства против ее российской «дочки» ООО «Гугл» в суде Калифорнии. 29 января с таким заявлением обратился конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский.

В ходатайстве господина Таляровского, с которым ознакомились «Ведомости», говорится, что постановления американского суда не подлежат принудительному исполнению в России, а его обеспечительные меры не препятствуют Арбитражному суду рассмотреть указанный спор.

На прошлой неделе Google обратилась в суд Калифорнии с просьбой запретить представителям ООО «Гугл» участвовать в деле о банкротстве российской компании. Американский суд принял ограничительные меры, запрещающие продолжать рассмотрение Арбитражным судом Москвы дел, отнесенных к его компетенции.

22 декабря 2021 года российский филиал выплатил в пользу материнской компании дивиденды на сумму $128,7 млн. Российский филиал Google был объявлен банкротом в 2022 году. В апреле 2024 года ООО «Гугл» подало заявление в Арбитражный суд Москвы, требуя признать выплаты незаконными. Суд вынес решение в пользу российского филиала и отклонил обжалование Google.