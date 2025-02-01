Марафон в образе

В «Книгу рекордов Гиннесса» включена женщина, которая пробежала марафон «Полярная ночь» в норвежском Тромсё с лучшим результатом в необычной категории «Женщины в костюмах животных». Забег в Тромсё, как и указывает его название, проводится в период полярной ночи. Трасса проложена в гористой местности, и температура воздуха там может опускаться до –10°С. Что не помешало 54-летней Джилл Пант, учительнице из Эссекса (Великобритания), преодолеть дистанцию за рекордные для этой категории 4 часа 58 минут и 29 секунд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джилл Пант в костюме белого медведя на марафоне «Полярная ночь» в Норвегии

Фото: Guinness World Records Джилл Пант в костюме белого медведя на марафоне «Полярная ночь» в Норвегии

Фото: Guinness World Records

Для Джилл Пант это уже не первый рекорд в марафонах. Участвовать в соревнованиях она начала после того, как в 1999 году ее отец умер от рака. Женщина решила бегать марафоны и собирать средства в фонд Cancer Research UK (CRUK), крупнейшей в мире независимой благотворительной организации, поддерживающей исследование раковых заболеваний и поиск их лечения. Первый свой рекорд Джилл установила в 2016 году, когда бежала марафон в Лондоне, причем в той же категории участников в костюмах животных. По словам женщины, ее костюм белого медведя стал своего рода символом CRUK. И за все годы участия в марафонах Джилл Пант успела собрать для благотворительной организации £1,96 млн. Из них £21 тыс. она получила за участие в недавнем марафоне «Полярная ночь». Бегунья надеется, что включение ее достижения в «Книгу рекордов Гиннесса» поможет вдохновить и других людей на волонтерскую помощь для улучшения жизни общества.

Столь же вдохновляющим примером может послужить 55-летняя бельгийка Хильда Дозонь, которая бегала полноценный марафон в каждый из 366 дней 2024 года. За это время она собрала более €65 тыс. в поддержку благотворительной организации, специализирующейся на раке груди, BIG Against Breast Cancer. Хильда также надеется вдохновить других людей на благотворительные жесты, на расширение возможностей и преодоление себя. По ее словам, самым сложным в прошлом году для нее было психологически настроить себя на то, чтобы каждый день выходить на старт. Поставленную самой себе задачу не облегчал и тот факт, что Хильде приходилось работать и заботиться о своей семье из пяти человек. Данные о всех 366 марафонах женщина уже направила на рассмотрение в «Книгу рекордов Гиннесса» в надежде, что ее могут туда включить.

Другие странные, несерьезные или неожиданные сообщения января читайте в материале «Ъ» «Тоже новости».

Алена Миклашевская