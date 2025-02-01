Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Марафон в образе

В «Книгу рекордов Гиннесса» включена женщина, которая пробежала марафон «Полярная ночь» в норвежском Тромсё с лучшим результатом в необычной категории «Женщины в костюмах животных». Забег в Тромсё, как и указывает его название, проводится в период полярной ночи. Трасса проложена в гористой местности, и температура воздуха там может опускаться до –10°С. Что не помешало 54-летней Джилл Пант, учительнице из Эссекса (Великобритания), преодолеть дистанцию за рекордные для этой категории 4 часа 58 минут и 29 секунд.

Джилл Пант в костюме белого медведя на марафоне «Полярная ночь» в Норвегии

Джилл Пант в костюме белого медведя на марафоне «Полярная ночь» в Норвегии

Фото: Guinness World Records

Джилл Пант в костюме белого медведя на марафоне «Полярная ночь» в Норвегии

Фото: Guinness World Records

Для Джилл Пант это уже не первый рекорд в марафонах. Участвовать в соревнованиях она начала после того, как в 1999 году ее отец умер от рака. Женщина решила бегать марафоны и собирать средства в фонд Cancer Research UK (CRUK), крупнейшей в мире независимой благотворительной организации, поддерживающей исследование раковых заболеваний и поиск их лечения. Первый свой рекорд Джилл установила в 2016 году, когда бежала марафон в Лондоне, причем в той же категории участников в костюмах животных. По словам женщины, ее костюм белого медведя стал своего рода символом CRUK. И за все годы участия в марафонах Джилл Пант успела собрать для благотворительной организации £1,96 млн. Из них £21 тыс. она получила за участие в недавнем марафоне «Полярная ночь». Бегунья надеется, что включение ее достижения в «Книгу рекордов Гиннесса» поможет вдохновить и других людей на волонтерскую помощь для улучшения жизни общества.

Столь же вдохновляющим примером может послужить 55-летняя бельгийка Хильда Дозонь, которая бегала полноценный марафон в каждый из 366 дней 2024 года. За это время она собрала более €65 тыс. в поддержку благотворительной организации, специализирующейся на раке груди, BIG Against Breast Cancer. Хильда также надеется вдохновить других людей на благотворительные жесты, на расширение возможностей и преодоление себя. По ее словам, самым сложным в прошлом году для нее было психологически настроить себя на то, чтобы каждый день выходить на старт. Поставленную самой себе задачу не облегчал и тот факт, что Хильде приходилось работать и заботиться о своей семье из пяти человек. Данные о всех 366 марафонах женщина уже направила на рассмотрение в «Книгу рекордов Гиннесса» в надежде, что ее могут туда включить.

Другие странные, несерьезные или неожиданные сообщения января читайте в материале «Ъ» «Тоже новости».

Алена Миклашевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...