Тоже новости

Внимание десятков ученых, моряков и рыбаков по всему миру приковано в эти дни к району в Южной Атлантике, где находится остров Южная Георгия. Над островом возникла реальная угроза: к нему движется айсберг A23a, площадь которого составляет около 3,5 тыс. кв. км, а это всего на пару десятков тысяч квадратных километров меньше, чем площадь самой Южной Георгии.

Что произойдет при столновении айсберга с островом — в материале «Ъ».