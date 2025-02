Тоже новости

Сэр Стивен Фрай, известнейший британский актер кино, телевидения (кто не помнит его Дживса в сериале «Дживс и Вустер»), писатель и драматург, принял участие в телевизионной викторине Who Wants to Be a Millionaire? («Кто хочет стать миллионером?»). Сэр Стивен, которого называют эталоном английского юмора и английского духа и про которого говорят, что он обладает мозгом размером с графство Кент, правильно ответил почти на все вопросы ведущего — другой звезды телевидения Джереми Кларксона — и выиграл £250 тыс. Об этом сообщает The Daily Mail.

Как Стивен Фрай вошел в историю «Кто хочет стать миллионером?» — в материале «Ъ».