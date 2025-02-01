Тоже новости

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Коммерсантъ FM
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Что странного, несерьезного или неожиданного случилось в мире в январе

События и происшествия, которые теряются в ежедневном потоке актуальной информации, но, собранные вместе, показывают, во что погружены, с какими проблемами сталкиваются и где находят вдохновение люди в современном, временами весьма странном и удивительном мире. Актуальная подборка января-2025.

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Зооняня для любителей искусства
Дарт Вейдер из отряда высших раков
Последнее пристанище дантиста-заклинателя
Королева айсбергов угрожает острову
Человек для рыбы друг
Тюрьма как средство от одиночества
Размер включили в рейтинг
Марафон в образе
Стивен Фрай — рекордсмен телешоу
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В Италии с вашей собакой погуляют зооняни, чтобы вы могли сходить в музей
Фото: Eric Gaillard / Reuters

Зооняня для любителей искусства

Несколько музеев Рима в воскресенье, 12 января, похоже, нашли новых посетителей. Обнаружили их в парках, где те выгуливают своих собак. Теперь это занятие можно доверить специальным сотрудникам музея, а самим провести время непосредственно в залах, изучая экспозиции.

Как воспользоваться услугами зооняни — в материале «Ъ».

Имя Дарта Вейдера явно к лицу этому морскому ракообразному
Фото: Nguyen Thanh Son

Дарт Вейдер из отряда высших раков

Ученые из Университета Ханоя совместно с коллегами из Сингапура выявили неизвестный ранее вид из рода гигантских изоподов, или крупных равноногих ракообразных. Как сообщает LiveSciences, это существо, напоминающее огромную мокрицу, но с жестким панцирем, получило название Bathynomus Vaderi, или гигантский изопод Вейдера. Действительно, головная часть изопода очень напоминает шлем Дарта Вейдера, персонажа космической саги «Звездные войны».

Как нашли изопод Вейдера — в материале «Ъ».

Гробница древнеегипетского дантиста-заклинателя богато украшена рисунками
Фото: Franco-Swiss Archaeological Mission of Saqqara

Последнее пристанище дантиста-заклинателя

Группа французских и швейцарских археологов обнаружили на севере Египта в селении Саккара, где находится самый старый некрополь столицы Древнего царства, гробницу очень влиятельного в те времена человека. А именно лекаря, который обслуживал фараонов и был специалистом широкого профиля. Как сообщает Smithsonian Magazine, возраст гробницы ученые оценивают в 4100 лет.

Что находится внутри гробницы — в материале «Ъ».

Сближение айсберга A23a и Южной Георгии хорошо видно из космоса
Фото: AP

Королева айсбергов угрожает острову

Внимание десятков ученых, моряков и рыбаков по всему миру приковано в эти дни к району в Южной Атлантике, где находится остров Южная Георгия. Над островом возникла реальная угроза: к нему движется айсберг A23a, площадь которого составляет около 3,5 тыс. кв. км, а это всего на пару десятков тысяч квадратных километров меньше, чем площадь самой Южной Георгии.

Что произойдет при столновении айсберга с островом  — в материале «Ъ».

Рыба-луна общается с «посетителями»
Фото: Kaikyokan / AP

Человек для рыбы друг

Сотрудники морского аквариума «Кайкёкан» в японском городе Симоносеки пришли на помощь одной из обитательниц этого заведения — рыбе-луне, у которой проявились явные признаки недомогания. Как рассказывает «Майнити симбун», диагноз поставили быстро, а лечение потребовалось необычное.

Как рыбе-луне вернули интерес к жизни — в материале «Ъ».

Число пожилых заключенных в японских тюрьмах стремительно растет
Фото: Itsuo Inouye / AP

Тюрьма как средство от одиночества

Японские женские тюрьмы в последние годы служат своеобразным пристанищем для пожилых женщин. Они в силу бедности или одиночества стремятся попасть за решетку, где им обеспечены регулярное питание, лечение, необходимый для пожилых людей уход, а также общение. Как сообщает CNN, журналистам которой удалось побывать в крупнейшей в Японии женской тюрьме, некоторые пожилые японки идут на небольшие преступления, только чтобы опять попасть за решетку.

Почему японки готовы платить за пребывание в тюрьме — в материале «Ъ».

Россия вошла в топ-10 стран с самыми пышногрудыми женщинами
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Размер включили в рейтинг

Самый большой размер женской груди — в Норвегии, в тройку лидеров по этому показателю в 2024 году также вошли США и Великобритания. К такому выводу пришла исследовательская организация World Population Review, проанализировав статистические данные из 108 стран мира. Средний показатель размера груди рассчитывался на основании данных продаж бюстгальтеров. Для составления рейтинга все разнообразные системы маркировки размеров белья были приведены в соответствие с американской, где самый маленький размер чашечки — АА, а самый большой — D.

Как распределились страны в рейтинге — в материале «Ъ».

Джилл Пант в костюме белого медведя на марафоне «Полярная ночь» в Норвегии
Фото: Guinness World Records

Марафон в образе

В «Книгу рекордов Гиннесса» включена женщина, которая пробежала марафон «Полярная ночь» в норвежском Тромсё с лучшим результатом в необычной категории «Женщины в костюмах животных». Забег в Тромсё, как и указывает его название, проводится в период полярной ночи. Трасса проложена в гористой местности, и температура воздуха там может опускаться до –10°С. Что не помешало 54-летней Джилл Пант, учительнице из Эссекса (Великобритания), преодолеть дистанцию за рекордные для этой категории 4 часа 58 минут и 29 секунд.

Почему Джилл Пант решила участвовать в забеге — в материале «Ъ».

Стивен Фрай (слева) и Джереми Кларксон на той самой викторине
Фото: itv1

Стивен Фрай — рекордсмен телешоу

Сэр Стивен Фрай, известнейший британский актер кино, телевидения (кто не помнит его Дживса в сериале «Дживс и Вустер»), писатель и драматург, принял участие в телевизионной викторине Who Wants to Be a Millionaire? («Кто хочет стать миллионером?»). Сэр Стивен, которого называют эталоном английского юмора и английского духа и про которого говорят, что он обладает мозгом размером с графство Кент, правильно ответил почти на все вопросы ведущего — другой звезды телевидения Джереми Кларксона — и выиграл £250 тыс. Об этом сообщает The Daily Mail.

Как Стивен Фрай вошел в историю «Кто хочет стать миллионером?» — в материале «Ъ».

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Алена Миклашевская

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