Размер включили в рейтинг

Самый большой размер женской груди — в Норвегии, в тройку лидеров по этому показателю в 2024 году также вошли США и Великобритания. К такому выводу пришла исследовательская организация World Population Review, проанализировав статистические данные из 108 стран мира. Средний показатель размера груди рассчитывался на основании данных продаж бюстгальтеров. Для составления рейтинга все разнообразные системы маркировки размеров белья были приведены в соответствие с американской, где самый маленький размер чашечки — АА, а самый большой — D.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Россия вошла в топ-10 стран с самыми пышногрудыми женщинами

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Россия вошла в топ-10 стран с самыми пышногрудыми женщинами

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Исследователи отмечают, что пышная грудь у женщин часто сочетается с большим индексом массы тела. В этом отношении из общей тенденции выбивается Норвегия, где женщины носят бюстгальтеры размеров C-D, но при этом не страдают лишним весом. Противоположная картина в Белизе, где при высоком индексе массы тела грудь у женщин невелика.

Как показывает рейтинг, Норвегия в 2024 году была единственной страной, где средний размер был C-D. В США, Великобритании, Люксембурге и Исландии — это C. Россия в рейтинге занимает шестое место со средним показателем B. Исследователи отмечают, что больше всего пышногрудых женщин живет в странах Европы и в США, а обладательниц небольшой груди — в странах Африки и Юго-Восточной Азии.

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Алена Миклашевская