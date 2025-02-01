Тюрьма как средство от одиночества

Японские женские тюрьмы в последние годы служат своеобразным пристанищем для пожилых женщин. Они в силу бедности или одиночества стремятся попасть за решетку, где им обеспечены регулярное питание, лечение, необходимый для пожилых людей уход, а также общение. Как сообщает CNN, журналистам которой удалось побывать в крупнейшей в Японии женской тюрьме, некоторые пожилые японки идут на небольшие преступления, только чтобы опять попасть за решетку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Число пожилых заключенных в японских тюрьмах стремительно растет

Фото: Itsuo Inouye / AP Число пожилых заключенных в японских тюрьмах стремительно растет

Фото: Itsuo Inouye / AP

По данным ОЭСР, 20% японцев, которым 65 и более лет, живут в бедности. При этом нация стремительно стареет на фоне стабильного снижения рождаемости, и очень многие старики доживают свой век в одиночестве. По оценкам правительства Японии, к 2040 году стране будут нужны 2,72 млн соцработников для ухода за пожилыми гражданами. Старение населения видно и по тюрьмам, где за последние 20 лет число заключенных в возрасте за 65 лет выросло вчетверо. В женской тюрьме города Тотиги к северу от Токио каждая пятая заключенная — пожилого возраста.

Как рассказал CNN сотрудник этой тюрьмы Такаёси Сиранага, заключенные «получают бесплатное медицинское обслуживание, но когда они выходят из тюрьмы, им приходится самим платить за это, поэтому многие не хотят покидать пенитенциарное учреждение. По его словам, есть заключенные, которые готовы даже платить ¥20–30 тыс. ($130–190) в месяц — лишь бы им позволили оставаться в исправительном учреждении. По словам одной из заключенных, 81-летней Акиё, отбывающей уже второй срок за кражу еды из магазина, «в этой тюрьме очень хорошие люди» и период жизни там она считает для себя «самым стабильным». И даже работа — а женщины в основном шьют одежду и изготавливают традиционные японские сувениры — пожилым заключенным доставляет радость.

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Алена Миклашевская