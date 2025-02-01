Человек для рыбы друг

Сотрудники морского аквариума «Кайкёкан» в японском городе Симоносеки пришли на помощь одной из обитательниц этого заведения — рыбе-луне, у которой проявились явные признаки недомогания. Как рассказывает «Майнити симбун», диагноз поставили быстро, а лечение потребовалось необычное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рыба-луна общается с «посетителями»

Фото: Kaikyokan / AP Рыба-луна общается с «посетителями»

Фото: Kaikyokan / AP

Рыбу-луну привезли в «Кайкёкан» около года назад. С экземпляром длиной 80 см и весом почти 30 кг все было хорошо вплоть до декабря 2024 года. А потом работники аквариума заметили, что рыба-луна, которая питается планктоном и медузами, перестала есть. При этом она подплывала к прозрачной стенке резервуара и терлась о нее боком. Версии о возможном заражении паразитами или проблемах с пищеварением не подтвердились. И тогда один из работников предположил, что рыба просто страдает от одиночества. Как раз в декабре здание аквариума закрылось на ремонт, и с тех пор туда не приходили посетители. Работники тут же вспомнили, что, когда до ремонта к резервуару с рыбой-луной подходили гости, она обязательно подплывала поближе и как будто общалась с ними. Теперь же такого контакта не было, и рыба, видимо, скучала.

Поскольку ремонт еще продолжался и посетителей принять аквариум не мог, работники наклеили на резервуар, в котором, собственно, и жила рыба, фотографии лиц людей, как если бы они смотрели внутрь. К изображениям прикрепили одежду, в том числе униформу сотрудников. Уже на следующий день на странице аквариума в соцсетях появилось сообщение, что рыба-луна выздоровела. К ней вернулся аппетит, и она проводит много времени рядом с гостями.

Другие странные, несерьезные или неожиданные сообщения января читайте в материале «Ъ» «Тоже новости».

Алена Миклашевская