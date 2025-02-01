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Коммерсантъ FM
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Королева айсбергов угрожает острову

Внимание десятков ученых, моряков и рыбаков по всему миру приковано в эти дни к району в Южной Атлантике, где находится остров Южная Георгия. Над островом возникла реальная угроза: к нему движется айсберг A23a, площадь которого составляет около 3,5 тыс. кв. км, а это всего на пару десятков тысяч квадратных километров меньше, чем площадь самой Южной Георгии.

Сближение айсберга A23a и Южной Георгии хорошо видно из космоса

Сближение айсберга A23a и Южной Георгии хорошо видно из космоса

Фото: AP

Сближение айсберга A23a и Южной Георгии хорошо видно из космоса

Фото: AP

Гигантскую ледяную гору, которую ученые называют королевой айсбергов, отделяет от острова уже менее 280 км. Как сообщает BBC, столкновение айсберга с Южной Георгией грозит как разрушениями самому острову, так и гибелью птицам, морским котикам и пингвинам, во множестве обитающим на нем. Горы льда, которые обрушатся на остров при столкновении, перекроют доступ животных и птиц к привычным для них местам кормежки.

A23a — один из старейших айсбергов в мире и на данный момент самый большой. Он откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году и около 30 лет оставался на одном месте, зацепившись за морское дно. В 2020 году айсберг отправился гулять по Антарктике, двигаясь в сторону Южной Георгии. Высота ледяной горы местами достигает 400 м, вес оценивается приблизительно в 1 трлн тонн. Есть вероятность, что по пути к острову айсберг потеряет часть своих льдов из-за того, что находится уже в более теплых водах. А сейчас A23a очень хорошо виден из космоса.

Назвать точную дату, когда айсберг достигнет острова, ученые не берутся, как и гарантировать, что это вообще произойдет, учитывая влияние морских течений и непредсказуемость движений ледяных гор в принципе. Тем не менее, говорят они, уже в ближайшие дни айсберг должен быть хорошо виден с берегов Южной Георгии.

Другие странные, несерьезные или неожиданные сообщения января читайте в материале «Ъ» «Тоже новости».

Алена Миклашевская

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