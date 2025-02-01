Последнее пристанище дантиста-заклинателя

Группа французских и швейцарских археологов обнаружили на севере Египта в селении Саккара, где находится самый старый некрополь столицы Древнего царства, гробницу очень влиятельного в те времена человека. А именно лекаря, который обслуживал фараонов и был специалистом широкого профиля. Как сообщает Smithsonian Magazine, возраст гробницы ученые оценивают в 4100 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гробница древнеегипетского дантиста-заклинателя богато украшена рисунками

Фото: Franco-Swiss Archaeological Mission of Saqqara Гробница древнеегипетского дантиста-заклинателя богато украшена рисунками

Фото: Franco-Swiss Archaeological Mission of Saqqara

Внутри гробницы, украшенной богатой росписью, находится каменный саркофаг с именем Тетинебефу, начертанным иероглифами. Ученые, расшифровавшие надписи на стенах гробницы, объясняют, что при жизни этот человек был главным дворцовым целителем, главным дантистом и по совместительству жрецом богини Серкет, которая, как верили древние египтяне, покровительствует целителям, бережет от взглядов и укусов ядовитых животных и насекомых. Возможно, главным работодателем этого целителя был фараон Неферкара Пиопи II, живший в 23–22 веках до н. э. и правивший чуть ли не 90 лет.

Археологи отмечают, что за прошедшие века гробница была основательно разграблена: в ней остались лишь незначительные фрагменты материалов, использовавшихся для погребения. Тем не менее роспись гробницы, на которой детально изображены предметы, использовавшиеся целителем в его работе, сохранилась. Что археологи называют потрясающим открытием. Оно дает больше информации о дантистах того времени, хорошо знавших анатомию, лечивших рак головного мозга, диагностировавших диабет и изготавливавших протезы.

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Алена Миклашевская