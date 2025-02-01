Дарт Вейдер из отряда высших раков

Ученые из Университета Ханоя совместно с коллегами из Сингапура выявили неизвестный ранее вид из рода гигантских изоподов, или крупных равноногих ракообразных. Как сообщает LiveSciences, это существо, напоминающее огромную мокрицу, но с жестким панцирем, получило название Bathynomus Vaderi, или гигантский изопод Вейдера. Действительно, головная часть изопода очень напоминает шлем Дарта Вейдера, персонажа космической саги «Звездные войны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Имя Дарта Вейдера явно к лицу этому морскому ракообразному

Фото: Nguyen Thanh Son Имя Дарта Вейдера явно к лицу этому морскому ракообразному

Фото: Nguyen Thanh Son

Интересно, что ракообразный родственник Вейдера был найден учеными не в морских глубинах, где обитают эти особи, а на обычном рыбном рынке города Куинён в провинции Биньдинь во Вьетнаме. Группа вьетнамских ученых сделала контрольную закупку у местных рыбаков и при изучении улова обнаружила несколько необычных ракообразных.

Изопод Вейдера может достигать 32,5 см в длину и весить около 1 кг, что делает его чуть ли не крупнейшим представителем рода. Как сообщают ученые, Bathynomus Vaderi обитает в Южно-Китайском море у берегов архипелага Спратли, но может жить и в других частях этого моря. При этом изопод Вейдера — хищник: питается он другими ракообразными, рыбой, головоногими моллюсками и даже трупами китов.

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Алена Миклашевская