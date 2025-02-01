Дарт Вейдер из отряда высших раков
Ученые из Университета Ханоя совместно с коллегами из Сингапура выявили неизвестный ранее вид из рода гигантских изоподов, или крупных равноногих ракообразных. Как сообщает LiveSciences, это существо, напоминающее огромную мокрицу, но с жестким панцирем, получило название Bathynomus Vaderi, или гигантский изопод Вейдера. Действительно, головная часть изопода очень напоминает шлем Дарта Вейдера, персонажа космической саги «Звездные войны».
Имя Дарта Вейдера явно к лицу этому морскому ракообразному
Фото: Nguyen Thanh Son
Интересно, что ракообразный родственник Вейдера был найден учеными не в морских глубинах, где обитают эти особи, а на обычном рыбном рынке города Куинён в провинции Биньдинь во Вьетнаме. Группа вьетнамских ученых сделала контрольную закупку у местных рыбаков и при изучении улова обнаружила несколько необычных ракообразных.
Изопод Вейдера может достигать 32,5 см в длину и весить около 1 кг, что делает его чуть ли не крупнейшим представителем рода. Как сообщают ученые, Bathynomus Vaderi обитает в Южно-Китайском море у берегов архипелага Спратли, но может жить и в других частях этого моря. При этом изопод Вейдера — хищник: питается он другими ракообразными, рыбой, головоногими моллюсками и даже трупами китов.
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