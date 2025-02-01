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Коммерсантъ FM
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Зооняня для любителей искусства

Несколько музеев Рима в воскресенье, 12 января, похоже, нашли новых посетителей. Обнаружили их в парках, где те выгуливают своих собак. Теперь это занятие можно доверить специальным сотрудникам музея, а самим провести время непосредственно в залах, изучая экспозиции.

В Италии с вашей собакой погуляют зооняни, чтобы вы могли сходить в музей

В Италии с вашей собакой погуляют зооняни, чтобы вы могли сходить в музей

Фото: Eric Gaillard / Reuters

В Италии с вашей собакой погуляют зооняни, чтобы вы могли сходить в музей

Фото: Eric Gaillard / Reuters

12 января сразу несколько музеев, включая Национальный музей этрусской цивилизации Вилла Джулия, Замок Святого Ангела (Мавзолей Адриана) и другие, бесплатно предоставили своим посетителям услугу зооняни. Как сообщает CNN, сервис будет предоставляться бесплатно один раз в месяц в музеях какого-то из городов Италии на протяжении 15 месяцев. В феврале им смогут воспользоваться посетители четырех музеев Венеции, включая палаццо Веньер-деи-Леони с коллекцией Пегги Гуггенхайм, в марте — двух музеев Болоньи и так далее.

Помогает владельцам собак получить порцию культурных впечатлений компания Bauadvisor, которая сочла важным «поддержать и укрепить историческое и культурное наследие Италии», облегчив возможность посещения музеев в стране, где на 26 млн домохозяйств приходится более 8 млн собак. Ну а платная услуга зооняни уже действует при 290 музеях в 53 городах Италии.

Другие странные, несерьезные или неожиданные сообщения января читайте в материале «Ъ» «Тоже новости».

Алена Миклашевская

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