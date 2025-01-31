Полиция Норвегии не арестовывала российский экипаж судна Silver Dania

Посольство России в Норвегии уведомили, что полиция не арестовывала россиян, составлявших экипаж судна Silver Dania, задержанного береговой охраной. Ранее Россия направила запрос в норвежскую полицию для выяснения состояния российских граждан.

«Полиция проинформировала экипаж судна о возможности связаться с посольством в Осло и генконсульством в Киркенесе. Пока обращений не поступало. Посольство держит ситуацию на контроле»,— сообщили ТАСС в пресс-службе дипмиссии.

Сегодня, 31 января, норвежская полиция сообщила о задержании норвежского судна Silver Dania с российским экипажем на борту. Корабль задержан в экономической зоне Норвегии на основании запроса властей Латвии. Как сообщала пресс-служба полиции, Silver Dania может быть причастно к инциденту с повреждением оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией 26 января. В настоящее время на судне проводят обыски, допросы и сбор улик.

Подробнее о ситуации в Балтийском море — в публикации «Ъ» «НАТО встает на стражу балтийского дна».