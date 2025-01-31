Пилот-трансгендер вертолета UH-60 сообщила, что жива и не причастна к катастрофе

Трансгендерная женщина Джо Эллис, пилот вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk, которую в социальных сетях называли участницей или даже виновницей столкновения с пассажирским самолетом над Вашингтоном, опубликовала в сети видеообращение и сообщила, что жива и не имеет никакого отношения к трагедии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jo Ellis Фото: Jo Ellis

«В интернете происходит какое-то безумие, меня называют одним из пилотов вертолета, потерпевшего крушение над Вашингтоном»,— сообщила она на видео, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). По ее словам, она никак не могла пилотировать вертолет армии США, поскольку служит в Национальной гвардии Виргинии.

Незадолго до этого газета Daily Mail назвала фейком информацию о том, что за штурвалом вертолета была пилот-трансгендер, неоднократно критиковавшая Дональда Трампа и, возможно, спровоцировавшая столкновение с самолетом. Корреспонденту газеты в США удалось дозвониться до Джо Эллис, которая подтвердила, что жива, здорова и не имеет никакого отношения к катастрофе.

Ранее Министерство обороны США сообщило имена двух из трех пилотов погибшего вертолета — это старшие уорент-офицеры Эндрю Ивс и Пол О`Хара. Имя третьего пилота военные не называют, уточняя, что это была женщина.

В ночь на четверг в небе над Вашингтоном столкнулись вертолет армии США и пассажирский самолет авиакомпании PSA Airlines. В результате катастрофы погибли 67 человек. Среди жертв — российские и советские фигуристы.

Яна Рождественская