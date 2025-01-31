Казанских полицейских, сбивших дрон из табельного оружия, наградили медалями

Трое казанских полицейских, расстрелявшие БПЛА из табельного оружия, а также сотрудник ГУ МЧС России по Татарстану, закрывший собой от осколков мать с младенцем представлены к наградам и денежным премиям. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы VIII созыва Ярослав Нилов.

Господин Нилов опубликовал у себя ответы на депутатские запросы, в которых сказано, что лейтенанта полиции Гилмуллина А.М., старшего сержанта полиции Киямова И.М. и прапорщика полиции Сайфуллина И.З. приказом министра МВД России наградить медалью МВД России «За доблесть в службе». Командира отделения пожарно-спасательной части Руслана Щукина представить к награждению Почетной грамотой МЧС России и денежной премией Кабмина Республики Татарстан.

В декабре 2024 года во время атаки БПЛА на Казань, сотрудники полиции смогли предотвратить третье нападение дрона на ЖК «Лазурные небеса», сбив его.

Артём Дергунов