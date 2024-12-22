Один из БПЛА, летевший на жилые дома в Казани, полицейские сбили из автоматов
Вчера в Казани сотрудники УМВД успели предотвратить третье нападение беспилотника на ЖК «Лазурные небеса». Об этом заявил глава Управления гражданской защиты Казани Сергей Чанкин.
ЖК "Лазурные небеса", пострадавший при атаке БПЛА
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Сотрудники полиции увидели, что БПЛА летел и должен был взорваться в том месте, где работали пожарные. Полицейские приняли решение применить автоматическое оружие. Беспилотник потерял направление и упал на ул. Красной Позиции.
Сергей Чанкин отметил, что удалось избежать возможных жертв.
Вчера в Казани после атак беспилотников возбудили уголовное дело.