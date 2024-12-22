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Один из БПЛА, летевший на жилые дома в Казани, полицейские сбили из автоматов

Вчера в Казани сотрудники УМВД успели предотвратить третье нападение беспилотника на ЖК «Лазурные небеса». Об этом заявил глава Управления гражданской защиты Казани Сергей Чанкин.

ЖК "Лазурные небеса", пострадавший при атаке БПЛА

ЖК "Лазурные небеса", пострадавший при атаке БПЛА

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

ЖК "Лазурные небеса", пострадавший при атаке БПЛА

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Сотрудники полиции увидели, что БПЛА летел и должен был взорваться в том месте, где работали пожарные. Полицейские приняли решение применить автоматическое оружие. Беспилотник потерял направление и упал на ул. Красной Позиции.

Сергей Чанкин отметил, что удалось избежать возможных жертв.

Вчера в Казани после атак беспилотников возбудили уголовное дело.

Диана Соловьёва

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