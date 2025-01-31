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Коммерсантъ FM
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Хинштейн подтвердил долги курского ПВР перед поставщиком еды

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн посетил пункт временного размещения (ПВР) в лагере «Олимпиец» после сообщений о том, что людям там перестают бесплатно давать еду. Глава региона подтвердил, что в данный момент люди накормлены, хотя «задолженность по питанию» действительно есть.

«Уже сегодня все необходимые средства из резервного фонда области будут выделены. И в "Олимпийце", и во всех остальных ПВР люди по-прежнему будут обеспечиваться горячим питанием. Соответствующие выводы из случившегося, в том числе и кадровые, сделаю»,—

написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что ответственные лица из правительства области до посещения ПВР убеждали его, что контролируют ситуацию.

В «Олимпийце» в Курске сейчас живут 616 переселенцев из приграничных районов, в том числе 110 детей. По данным комитета региональной безопасности, люди обеспечены трехразовым питанием, деньги на еду выделяются из федерального бюджета. В комитете ранее отрицали отмену горячего питания. Перед этим исполнительный директор ассоциации «Олимпиец» Илья Коновалов сообщил «Курским известиям», что ПВР накопил долг перед поставщиком еды в 12 млн руб. По его словам, это произошло из-за долгов комитета безопасности.

Сергей Толмачев, Воронеж

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