Власти Словакии запретили въезд тем, кто «стоял за организацией протестов»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо запретил въезд в республику командиру воюющего на Украине «Грузинского легиона» (признан в РФ террористическим и запрещен) Мамуке Мамулашвили и еще девяти причастным к попытке организации госпереворота. Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу.

«Мы можем подтвердить, что "Грузинский легион" (признан в РФ террористическим и запрещен.— "Ъ") стоит за организацией протестов в Словакии»,— заявил Роберт Фицо на пресс-конференции (цитата по Reuters). И сообщил, что Мамуке Мамулашвили и еще девяти причастным запрещен въезд в Словакию.

Как пишет Reuters, на пресс-конференции господин Фицо продемонстрировал журналистам фотографии, на которых Мамука Мамулашвили был запечатлен вместе с оппозиционной активисткой Люсией Штасселовой и отцом лидера оппозиции Мартином Шимечкой. Организатор акций протестов — гражданская ассоциация «Мир Украине» — ранее на странице в запрещенной сети сообщал, что снимок с Люсией Штасселовой был сделан на публичных дебатах в Братиславе в 2023 году. Портал dennikn.sk писал, что фото с Мартином Шимечкой было сделано, когда Мамука Мамулашвили находился на Украине с целью передать гуманитарную помощь.

В городах Словакии ранее проходили массовые протесты несогласных с политикой премьера Роберта Фицо. Глава правительства приводил данные контрразведки, что есть угроза госпереворота «путем уличных протестов». По словам господина Фицо, в республику прибыла группа «иностранных экспертов», которая участвовала в «цветных революциях в Грузии и на Украине». Премьер также говорил, что готовится выдворение иностранных инструкторов, которые работали над дестабилизацией обстановки в Словакии.

Подробнее о протестах в Словакии — в материале «Ъ» «Это рука — чьих надо "экспертов" рука».

Анастасия Домбицкая