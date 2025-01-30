Словакия депортирует украинца в связи с угрозой госпереворота
Полиция Словакии задержала гражданина Украины в связи с возможной угрозой госпереворота, передает издание Dennik N. Глава полиции Яна Машкарова заявила, что «в самое ближайшее время» украинца выдворят из страны.
Антиправительственные протесты в Братиславе
Фото: Radovan Stoklasa / Reuters
В городах Словакии ранее проходили массовые протесты несогласных с политикой премьера Роберта Фицо. Глава правительства приводил данные контрразведки, что есть угроза госпереворота «путем уличных протестов». По словам господина Фицо, в республику прибыла группа «иностранных экспертов», которая участвовала в «цветных революциях в Грузии и на Украине». Премьер также говорил, что готовится выдворение иностранных инструкторов, которые работали над дестабилизацией в Словакии.
О протестах — в материале «Ъ» «Это рука — чьих надо "экспертов" рука».