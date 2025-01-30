Словакия депортирует украинца в связи с угрозой госпереворота

Полиция Словакии задержала гражданина Украины в связи с возможной угрозой госпереворота, передает издание Dennik N. Глава полиции Яна Машкарова заявила, что «в самое ближайшее время» украинца выдворят из страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антиправительственные протесты в Братиславе

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters Антиправительственные протесты в Братиславе

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

В городах Словакии ранее проходили массовые протесты несогласных с политикой премьера Роберта Фицо. Глава правительства приводил данные контрразведки, что есть угроза госпереворота «путем уличных протестов». По словам господина Фицо, в республику прибыла группа «иностранных экспертов», которая участвовала в «цветных революциях в Грузии и на Украине». Премьер также говорил, что готовится выдворение иностранных инструкторов, которые работали над дестабилизацией в Словакии.

О протестах — в материале «Ъ» «Это рука — чьих надо "экспертов" рука».