В Прикамье могут запретить организацию общепита в киосках

В Прикамье может быть введен запрет на работу общепита в нестационарных торговых объектах. Соответствующее поручение дал проработать правительству губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Поручил Администрации губернатора и краевому Минпромторгу проработать вопрос законодательного ограничения организации точек питания, по сути мини-столовок, в киосках и павильонах»,— написал он в своем Telegram-канале.

Таким образом он отреагировал на второй случай массового пищевого отравления людей за последний месяц. По данным краевого Роспотребнадзора, у заболевших клиентов кунгурского кафе Shaurma-kosmos был выявлен возбудитель сальмонеллеза. Отравления начали фиксироваться вчера, 30 января.

По данным краевого Минздрава, за медицинской помощью в Кунгуре с симптомами отравления обратились 32 человека, из них 13 — дети. При этом 29 человек, включая 11 детей, были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. В начале года свыше 80 пермяков заболели после покупки еды в сети пекарен «Хлебница».

Кунгурским следственным управлением СК РФ по Пермскому краю по факту отравления граждан было возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

В рамках дела был задержан владелец кунгурского кафе 32-кетний уроженец Таджикистана Шухрат Имомов. По данным следствия, он причастен к совершению указанных преступлений. Следователями будет просить суд арестовать его, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

Дмитрий Астахов, Пермь