Правительство начало ревизию танкерного флота России

По поручению президента Владимира Путина правительство приступило к ревизии всего российского танкерного флота, передает слова вице-премьера Виталия Савельева ТАСС. Определение технического состояния флота происходит на фоне крушения двух танкеров в Керченском заливе.

Господин Савельев заявил, что правительство намерено «привести в порядок» законодательную базу, регламентирующую морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов, а также правила безопасности судоходства.

Ранее, 23 января, Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. Президент также заявил о необходимости провести комплексные исследования по ликвидации последствий аналогичных техногенных катастроф.

Перевозившие мазут танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском заливе 15 декабря. В результате аварии нефтепродукты попали в море. По данным Минтранса, в море попало 2,4 тыс. тонн мазута. В регионе ввели режимы ЧС регионального и федерального характера.

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