Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство начало ревизию танкерного флота России

По поручению президента Владимира Путина правительство приступило к ревизии всего российского танкерного флота, передает слова вице-премьера Виталия Савельева ТАСС. Определение технического состояния флота происходит на фоне крушения двух танкеров в Керченском заливе.

Господин Савельев заявил, что правительство намерено «привести в порядок» законодательную базу, регламентирующую морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов, а также правила безопасности судоходства.

Ранее, 23 января, Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. Президент также заявил о необходимости провести комплексные исследования по ликвидации последствий аналогичных техногенных катастроф.

Перевозившие мазут танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском заливе 15 декабря. В результате аварии нефтепродукты попали в море. По данным Минтранса, в море попало 2,4 тыс. тонн мазута. В регионе ввели режимы ЧС регионального и федерального характера.

Подробнее — в материале «Ъ» «Черное Черное море».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...