Вандалы во Франции разгромили могилу Жана-Мари Ле Пена

Во Франции неизвестные разгромили семейную могилу основателя партии «Национальный фронт» Жана-Мари Ле Пена. Об этом в пятницу сообщила внучка политика Марион Марешаль.

«Вы разрушили могилы наших предков. Неужели вы думаете, что сможете разбить наши сердца, запугать нас, обескуражить? Нашим ответом будет все более ожесточенная борьба с вами, поколение за поколением. Наша решимость будет сравни вашему позору»,— написала Марион Марешаль в посте в соцсети X. К посту она прикрепила снимок разгромленного надгробия.

Жан-Мари Ле Пен скончался 7 января в возрасте 96 лет. Церемония прощания состоялась 11 января в узком семейном кругу, после чего политика похоронили на бретонском кладбище Ла-Трините-сюр-Мер.

Партия «Национальный фронт», которой Жан-Мари Ле Пен руководил с 1972 по 2011 год, выступала против иммиграции, исламизации, левых уклонов и диктатуры Европы. В 2011 году партию возглавила дочь политика Марин Ле Пен.

У Жана-Мари Ле Пена было немало врагов и политических оппонентов. Его смерть радостно праздновала левая молодежь, устроившая по этому поводу шествия с факелами.

О том, как прошли похороны Жана-Мари Ле Пена, «Ъ» писал здесь.

Анастасия Домбицкая