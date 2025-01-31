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Коммерсантъ FM
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Вандалы во Франции разгромили могилу Жана-Мари Ле Пена

Во Франции неизвестные разгромили семейную могилу основателя партии «Национальный фронт» Жана-Мари Ле Пена. Об этом в пятницу сообщила внучка политика Марион Марешаль.

«Вы разрушили могилы наших предков. Неужели вы думаете, что сможете разбить наши сердца, запугать нас, обескуражить? Нашим ответом будет все более ожесточенная борьба с вами, поколение за поколением. Наша решимость будет сравни вашему позору»,— написала Марион Марешаль в посте в соцсети X. К посту она прикрепила снимок разгромленного надгробия.

Жан-Мари Ле Пен скончался 7 января в возрасте 96 лет. Церемония прощания состоялась 11 января в узком семейном кругу, после чего политика похоронили на бретонском кладбище Ла-Трините-сюр-Мер.

Партия «Национальный фронт», которой Жан-Мари Ле Пен руководил с 1972 по 2011 год, выступала против иммиграции, исламизации, левых уклонов и диктатуры Европы. В 2011 году партию возглавила дочь политика Марин Ле Пен.

У Жана-Мари Ле Пена было немало врагов и политических оппонентов. Его смерть радостно праздновала левая молодежь, устроившая по этому поводу шествия с факелами.

О том, как прошли похороны Жана-Мари Ле Пена, «Ъ» писал здесь.

Анастасия Домбицкая

Фотогалерея

Биография Жан-Мари Ле Пена

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Слева направо: Андре Гайяр, Пьер Пужад и Жан-Мари Ле Пен в штаб-квартире партии «Союз французского братства» в городке Аблоне, 1956 год

Слева направо: Андре Гайяр, Пьер Пужад и Жан-Мари Ле Пен в штаб-квартире партии «Союз французского братства» в городке Аблоне, 1956 год

Фото: H. Babout / AP

Жан-Мари Ле Пен (в центре) на митинге «Национального фронта ветеранов» в Париже, 1958 год

Жан-Мари Ле Пен (в центре) на митинге «Национального фронта ветеранов» в Париже, 1958 год

Фото: Dominique BERRETTY / Gamma-Rapho / Getty Images

Политик (в центре) на демонстрации против приезда президента Туниса Хабиба Бургибы в Париже, 1961 год

Политик (в центре) на демонстрации против приезда президента Туниса Хабиба Бургибы в Париже, 1961 год

Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

Жан-Мари Ле Пен выступает на съезде «Национального фронта» в Париже, 1972 год

Жан-Мари Ле Пен выступает на съезде «Национального фронта» в Париже, 1972 год

Фото: Alain Nogues / Sygma / Getty Images

Политик со своей женой Пьеретт Лаланн в Париже, 1973 год

Политик со своей женой Пьеретт Лаланн в Париже, 1973 год

Фото: Alain Nogues / Sygma / Getty Images

Политик (второй справа) возглавляет шествие к статуе Жанны д&#39;Арк вместе со своими дочерьми Мари-Каролин, Янн и Марин в Париже, 1985 год

Политик (второй справа) возглавляет шествие к статуе Жанны д'Арк вместе со своими дочерьми Мари-Каролин, Янн и Марин в Париже, 1985 год

Фото: Herve Merliac / AP

Жан-Мари Ле Пен (слева) в день выборов в Европарламент в Париже, 1984 год

Жан-Мари Ле Пен (слева) в день выборов в Европарламент в Париже, 1984 год

Фото: Laurent MAOUS / Gamma-Rapho / Getty Images

Политик в автобусе в Ницце, 1993 год

Политик в автобусе в Ницце, 1993 год

Фото: Reuters

Жан-Мари Ле Пен (справа) гладит собаку на встрече «Национального фронта» в Марселе, 1995 год

Жан-Мари Ле Пен (справа) гладит собаку на встрече «Национального фронта» в Марселе, 1995 год

Фото: Reuters

Жан-Мари Ле Пен (слева) на митинге «Национального фронта» в Париже, 1997 год

Жан-Мари Ле Пен (слева) на митинге «Национального фронта» в Париже, 1997 год

Фото: Michel Lipchitz / AP Photo / AP / Michel Lipchitz / AP

Политик (слева) на пресс-конференции по итогам президентских выборов, на которых он занял второе место, в пригороде Парижа Сен-Клу, 2002 год

Политик (слева) на пресс-конференции по итогам президентских выборов, на которых он занял второе место, в пригороде Парижа Сен-Клу, 2002 год

Фото: Michel Euler / AP

Полиция защищает Жан-Мари Ле Пена от протестующих, пока он садится в машину возле отеля в Олтрингеме (Великобритания), 2004 год

Полиция защищает Жан-Мари Ле Пена от протестующих, пока он садится в машину возле отеля в Олтрингеме (Великобритания), 2004 год

Фото: Alastair Grant / AP

Кандидат в президенты Жан-Мари Ле Пен со своей женой Жани на первомайском шествии «Национального фронта» в Париже, 2002 год

Кандидат в президенты Жан-Мари Ле Пен со своей женой Жани на первомайском шествии «Национального фронта» в Париже, 2002 год

Фото: Michel Euler / AP

Жан-Мари Ле Пен (справа) выступает на II съезде партии «Народная Воля» в Москве, 2003 год

Жан-Мари Ле Пен (справа) выступает на II съезде партии «Народная Воля» в Москве, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Кандидат в президенты Жан-Мари Ле Пен на митинге «Национального фронта» в Мазане, 2006 год

Кандидат в президенты Жан-Мари Ле Пен на митинге «Национального фронта» в Мазане, 2006 год

Фото: Claude Paris / AP

Кандидат в президенты Жан-Мари Ле Пен (слева) поет французский национальный гимн на предвыборном митинге в Тулузе, 2007 год

Кандидат в президенты Жан-Мари Ле Пен (слева) поет французский национальный гимн на предвыборном митинге в Тулузе, 2007 год

Фото: Remy Gabalda / AP

Жан-Мари Ле Пен (в центре) вместе со своей дочерью и кандидатом в президенты Франции Марин на конгрессе «Национального фронта» в Туре, 2011 год

Жан-Мари Ле Пен (в центре) вместе со своей дочерью и кандидатом в президенты Франции Марин на конгрессе «Национального фронта» в Туре, 2011 год

Фото: Jacques Brinon / AP

Депутат Европарламента Жан-Мари Ле Пен в Страсбурге, 2014 год

Депутат Европарламента Жан-Мари Ле Пен в Страсбурге, 2014 год

Фото: Christian Lutz / AP

Жан-Мари Ле Пен рядом со своим портретом в Париже, 2010 год

Жан-Мари Ле Пен рядом со своим портретом в Париже, 2010 год

Фото: glazunov.ru

Бывший лидер «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен на митинге у статуи Жанны д&#39;Арк в Париже, 2017 год

Бывший лидер «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен на митинге у статуи Жанны д'Арк в Париже, 2017 год

Фото: Kamil Zihnioglu, File / AP

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Слева направо: Андре Гайяр, Пьер Пужад и Жан-Мари Ле Пен в штаб-квартире партии «Союз французского братства» в городке Аблоне, 1956 год

Фото: H. Babout / AP

Жан-Мари Ле Пен (в центре) на митинге «Национального фронта ветеранов» в Париже, 1958 год

Фото: Dominique BERRETTY / Gamma-Rapho / Getty Images

Политик (в центре) на демонстрации против приезда президента Туниса Хабиба Бургибы в Париже, 1961 год

Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

Жан-Мари Ле Пен выступает на съезде «Национального фронта» в Париже, 1972 год

Фото: Alain Nogues / Sygma / Getty Images

Политик со своей женой Пьеретт Лаланн в Париже, 1973 год

Фото: Alain Nogues / Sygma / Getty Images

Политик (второй справа) возглавляет шествие к статуе Жанны д'Арк вместе со своими дочерьми Мари-Каролин, Янн и Марин в Париже, 1985 год

Фото: Herve Merliac / AP

Жан-Мари Ле Пен (слева) в день выборов в Европарламент в Париже, 1984 год

Фото: Laurent MAOUS / Gamma-Rapho / Getty Images

Политик в автобусе в Ницце, 1993 год

Фото: Reuters

Жан-Мари Ле Пен (справа) гладит собаку на встрече «Национального фронта» в Марселе, 1995 год

Фото: Reuters

Жан-Мари Ле Пен (слева) на митинге «Национального фронта» в Париже, 1997 год

Фото: Michel Lipchitz / AP Photo / AP / Michel Lipchitz / AP

Политик (слева) на пресс-конференции по итогам президентских выборов, на которых он занял второе место, в пригороде Парижа Сен-Клу, 2002 год

Фото: Michel Euler / AP

Полиция защищает Жан-Мари Ле Пена от протестующих, пока он садится в машину возле отеля в Олтрингеме (Великобритания), 2004 год

Фото: Alastair Grant / AP

Кандидат в президенты Жан-Мари Ле Пен со своей женой Жани на первомайском шествии «Национального фронта» в Париже, 2002 год

Фото: Michel Euler / AP

Жан-Мари Ле Пен (справа) выступает на II съезде партии «Народная Воля» в Москве, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Кандидат в президенты Жан-Мари Ле Пен на митинге «Национального фронта» в Мазане, 2006 год

Фото: Claude Paris / AP

Кандидат в президенты Жан-Мари Ле Пен (слева) поет французский национальный гимн на предвыборном митинге в Тулузе, 2007 год

Фото: Remy Gabalda / AP

Жан-Мари Ле Пен (в центре) вместе со своей дочерью и кандидатом в президенты Франции Марин на конгрессе «Национального фронта» в Туре, 2011 год

Фото: Jacques Brinon / AP

Депутат Европарламента Жан-Мари Ле Пен в Страсбурге, 2014 год

Фото: Christian Lutz / AP

Жан-Мари Ле Пен рядом со своим портретом в Париже, 2010 год

Фото: glazunov.ru

Бывший лидер «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен на митинге у статуи Жанны д'Арк в Париже, 2017 год

Фото: Kamil Zihnioglu, File / AP

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