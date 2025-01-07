Дьявол республики

7 января скончался бывший лидер французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен, которого во французских СМИ прозвали «дьяволом республики». Родившийся 20 июня 1928 года Ле Пен рано заинтересовался политикой и неоднократно менял взгляды, пока в 1972 году не основал партию «Национальный фронт». От нее политик пять раз безуспешно баллотировался в президенты Франции. Яркие моменты из политической биографии Жан-Мари Ле Пена — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Слева направо: Андре Гайяр, Пьер Пужад и Жан-Мари Ле Пен в штаб-квартире партии «Союз французского братства» в городке Аблоне, 1956 год Фото: H. Babout / AP Жан-Мари Ле Пен (в центре) на митинге «Национального фронта ветеранов» в Париже, 1958 год Фото: Dominique BERRETTY / Gamma-Rapho / Getty Images Политик (в центре) на демонстрации против приезда президента Туниса Хабиба Бургибы в Париже, 1961 год Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images Жан-Мари Ле Пен выступает на съезде «Национального фронта» в Париже, 1972 год Фото: Alain Nogues / Sygma / Getty Images Политик со своей женой Пьеретт Лаланн в Париже, 1973 год Фото: Alain Nogues / Sygma / Getty Images Политик (второй справа) возглавляет шествие к статуе Жанны д'Арк вместе со своими дочерьми Мари-Каролин, Янн и Марин в Париже, 1985 год Фото: Herve Merliac / AP Жан-Мари Ле Пен (слева) в день выборов в Европарламент в Париже, 1984 год Фото: Laurent MAOUS / Gamma-Rapho / Getty Images Политик в автобусе в Ницце, 1993 год Фото: Reuters Жан-Мари Ле Пен (справа) гладит собаку на встрече «Национального фронта» в Марселе, 1995 год Фото: Reuters Жан-Мари Ле Пен (слева) на митинге «Национального фронта» в Париже, 1997 год Фото: Michel Lipchitz / AP Photo / AP / Michel Lipchitz / AP Политик (слева) на пресс-конференции по итогам президентских выборов, на которых он занял второе место, в пригороде Парижа Сен-Клу, 2002 год Фото: Michel Euler / AP Полиция защищает Жан-Мари Ле Пена от протестующих, пока он садится в машину возле отеля в Олтрингеме (Великобритания), 2004 год Фото: Alastair Grant / AP Кандидат в президенты Жан-Мари Ле Пен со своей женой Жани на первомайском шествии «Национального фронта» в Париже, 2002 год Фото: Michel Euler / AP Жан-Мари Ле Пен (справа) выступает на II съезде партии «Народная Воля» в Москве, 2003 год Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин / купить фото Кандидат в президенты Жан-Мари Ле Пен на митинге «Национального фронта» в Мазане, 2006 год Фото: Claude Paris / AP Кандидат в президенты Жан-Мари Ле Пен (слева) поет французский национальный гимн на предвыборном митинге в Тулузе, 2007 год Фото: Remy Gabalda / AP Жан-Мари Ле Пен (в центре) вместе со своей дочерью и кандидатом в президенты Франции Марин на конгрессе «Национального фронта» в Туре, 2011 год Фото: Jacques Brinon / AP Депутат Европарламента Жан-Мари Ле Пен в Страсбурге, 2014 год Фото: Christian Lutz / AP Жан-Мари Ле Пен рядом со своим портретом в Париже, 2010 год Фото: glazunov.ru Бывший лидер «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен на митинге у статуи Жанны д'Арк в Париже, 2017 год Фото: Kamil Zihnioglu, File / AP Следующая фотография 1 / 20 Слева направо: Андре Гайяр, Пьер Пужад и Жан-Мари Ле Пен в штаб-квартире партии «Союз французского братства» в городке Аблоне, 1956 год Фото: H. Babout / AP Жан-Мари Ле Пен (в центре) на митинге «Национального фронта ветеранов» в Париже, 1958 год Фото: Dominique BERRETTY / Gamma-Rapho / Getty Images Политик (в центре) на демонстрации против приезда президента Туниса Хабиба Бургибы в Париже, 1961 год Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images Жан-Мари Ле Пен выступает на съезде «Национального фронта» в Париже, 1972 год Фото: Alain Nogues / Sygma / Getty Images Политик со своей женой Пьеретт Лаланн в Париже, 1973 год Фото: Alain Nogues / Sygma / Getty Images Политик (второй справа) возглавляет шествие к статуе Жанны д'Арк вместе со своими дочерьми Мари-Каролин, Янн и Марин в Париже, 1985 год Фото: Herve Merliac / AP Жан-Мари Ле Пен (слева) в день выборов в Европарламент в Париже, 1984 год Фото: Laurent MAOUS / Gamma-Rapho / Getty Images Политик в автобусе в Ницце, 1993 год Фото: Reuters Жан-Мари Ле Пен (справа) гладит собаку на встрече «Национального фронта» в Марселе, 1995 год Фото: Reuters Жан-Мари Ле Пен (слева) на митинге «Национального фронта» в Париже, 1997 год Фото: Michel Lipchitz / AP Photo / AP / Michel Lipchitz / AP Политик (слева) на пресс-конференции по итогам президентских выборов, на которых он занял второе место, в пригороде Парижа Сен-Клу, 2002 год Фото: Michel Euler / AP Полиция защищает Жан-Мари Ле Пена от протестующих, пока он садится в машину возле отеля в Олтрингеме (Великобритания), 2004 год Фото: Alastair Grant / AP Кандидат в президенты Жан-Мари Ле Пен со своей женой Жани на первомайском шествии «Национального фронта» в Париже, 2002 год Фото: Michel Euler / AP Жан-Мари Ле Пен (справа) выступает на II съезде партии «Народная Воля» в Москве, 2003 год Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин / купить фото Кандидат в президенты Жан-Мари Ле Пен на митинге «Национального фронта» в Мазане, 2006 год Фото: Claude Paris / AP Кандидат в президенты Жан-Мари Ле Пен (слева) поет французский национальный гимн на предвыборном митинге в Тулузе, 2007 год Фото: Remy Gabalda / AP Жан-Мари Ле Пен (в центре) вместе со своей дочерью и кандидатом в президенты Франции Марин на конгрессе «Национального фронта» в Туре, 2011 год Фото: Jacques Brinon / AP Депутат Европарламента Жан-Мари Ле Пен в Страсбурге, 2014 год Фото: Christian Lutz / AP Жан-Мари Ле Пен рядом со своим портретом в Париже, 2010 год Фото: glazunov.ru Бывший лидер «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен на митинге у статуи Жанны д'Арк в Париже, 2017 год Фото: Kamil Zihnioglu, File / AP