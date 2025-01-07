Дьявол республики
Умер создатель «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен
7 января скончался бывший лидер французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен, которого во французских СМИ прозвали «дьяволом республики». Родившийся 20 июня 1928 года Ле Пен рано заинтересовался политикой и неоднократно менял взгляды, пока в 1972 году не основал партию «Национальный фронт». От нее политик пять раз безуспешно баллотировался в президенты Франции. Яркие моменты из политической биографии Жан-Мари Ле Пена — в фотогалерее «Ъ».
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