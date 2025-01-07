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Коммерсантъ FM
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Дьявол республики

Умер создатель «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен

7 января скончался бывший лидер французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен, которого во французских СМИ прозвали «дьяволом республики». Родившийся 20 июня 1928 года Ле Пен рано заинтересовался политикой и неоднократно менял взгляды, пока в 1972 году не основал партию «Национальный фронт». От нее политик пять раз безуспешно баллотировался в президенты Франции. Яркие моменты из политической биографии Жан-Мари Ле Пена — в фотогалерее «Ъ».

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Слева направо: Андре Гайяр, Пьер Пужад и Жан-Мари Ле Пен в штаб-квартире партии «Союз французского братства» в городке Аблоне, 1956 год

Слева направо: Андре Гайяр, Пьер Пужад и Жан-Мари Ле Пен в штаб-квартире партии «Союз французского братства» в городке Аблоне, 1956 год

Фото: H. Babout / AP

Жан-Мари Ле Пен (в центре) на митинге «Национального фронта ветеранов» в Париже, 1958 год

Жан-Мари Ле Пен (в центре) на митинге «Национального фронта ветеранов» в Париже, 1958 год

Фото: Dominique BERRETTY / Gamma-Rapho / Getty Images

Политик (в центре) на демонстрации против приезда президента Туниса Хабиба Бургибы в Париже, 1961 год

Политик (в центре) на демонстрации против приезда президента Туниса Хабиба Бургибы в Париже, 1961 год

Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

Жан-Мари Ле Пен выступает на съезде «Национального фронта» в Париже, 1972 год

Жан-Мари Ле Пен выступает на съезде «Национального фронта» в Париже, 1972 год

Фото: Alain Nogues / Sygma / Getty Images

Политик со своей женой Пьеретт Лаланн в Париже, 1973 год

Политик со своей женой Пьеретт Лаланн в Париже, 1973 год

Фото: Alain Nogues / Sygma / Getty Images

Политик (второй справа) возглавляет шествие к статуе Жанны д&#39;Арк вместе со своими дочерьми Мари-Каролин, Янн и Марин в Париже, 1985 год

Политик (второй справа) возглавляет шествие к статуе Жанны д'Арк вместе со своими дочерьми Мари-Каролин, Янн и Марин в Париже, 1985 год

Фото: Herve Merliac / AP

Жан-Мари Ле Пен (слева) в день выборов в Европарламент в Париже, 1984 год

Жан-Мари Ле Пен (слева) в день выборов в Европарламент в Париже, 1984 год

Фото: Laurent MAOUS / Gamma-Rapho / Getty Images

Политик в автобусе в Ницце, 1993 год

Политик в автобусе в Ницце, 1993 год

Фото: Reuters

Жан-Мари Ле Пен (справа) гладит собаку на встрече «Национального фронта» в Марселе, 1995 год

Жан-Мари Ле Пен (справа) гладит собаку на встрече «Национального фронта» в Марселе, 1995 год

Фото: Reuters

Жан-Мари Ле Пен (слева) на митинге «Национального фронта» в Париже, 1997 год

Жан-Мари Ле Пен (слева) на митинге «Национального фронта» в Париже, 1997 год

Фото: Michel Lipchitz / AP Photo / AP / Michel Lipchitz / AP

Политик (слева) на пресс-конференции по итогам президентских выборов, на которых он занял второе место, в пригороде Парижа Сен-Клу, 2002 год

Политик (слева) на пресс-конференции по итогам президентских выборов, на которых он занял второе место, в пригороде Парижа Сен-Клу, 2002 год

Фото: Michel Euler / AP

Полиция защищает Жан-Мари Ле Пена от протестующих, пока он садится в машину возле отеля в Олтрингеме (Великобритания), 2004 год

Полиция защищает Жан-Мари Ле Пена от протестующих, пока он садится в машину возле отеля в Олтрингеме (Великобритания), 2004 год

Фото: Alastair Grant / AP

Кандидат в президенты Жан-Мари Ле Пен со своей женой Жани на первомайском шествии «Национального фронта» в Париже, 2002 год

Кандидат в президенты Жан-Мари Ле Пен со своей женой Жани на первомайском шествии «Национального фронта» в Париже, 2002 год

Фото: Michel Euler / AP

Жан-Мари Ле Пен (справа) выступает на II съезде партии «Народная Воля» в Москве, 2003 год

Жан-Мари Ле Пен (справа) выступает на II съезде партии «Народная Воля» в Москве, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Кандидат в президенты Жан-Мари Ле Пен на митинге «Национального фронта» в Мазане, 2006 год

Кандидат в президенты Жан-Мари Ле Пен на митинге «Национального фронта» в Мазане, 2006 год

Фото: Claude Paris / AP

Кандидат в президенты Жан-Мари Ле Пен (слева) поет французский национальный гимн на предвыборном митинге в Тулузе, 2007 год

Кандидат в президенты Жан-Мари Ле Пен (слева) поет французский национальный гимн на предвыборном митинге в Тулузе, 2007 год

Фото: Remy Gabalda / AP

Жан-Мари Ле Пен (в центре) вместе со своей дочерью и кандидатом в президенты Франции Марин на конгрессе «Национального фронта» в Туре, 2011 год

Жан-Мари Ле Пен (в центре) вместе со своей дочерью и кандидатом в президенты Франции Марин на конгрессе «Национального фронта» в Туре, 2011 год

Фото: Jacques Brinon / AP

Депутат Европарламента Жан-Мари Ле Пен в Страсбурге, 2014 год

Депутат Европарламента Жан-Мари Ле Пен в Страсбурге, 2014 год

Фото: Christian Lutz / AP

Жан-Мари Ле Пен рядом со своим портретом в Париже, 2010 год

Жан-Мари Ле Пен рядом со своим портретом в Париже, 2010 год

Фото: glazunov.ru

Бывший лидер «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен на митинге у статуи Жанны д&#39;Арк в Париже, 2017 год

Бывший лидер «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен на митинге у статуи Жанны д'Арк в Париже, 2017 год

Фото: Kamil Zihnioglu, File / AP

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Слева направо: Андре Гайяр, Пьер Пужад и Жан-Мари Ле Пен в штаб-квартире партии «Союз французского братства» в городке Аблоне, 1956 год

Фото: H. Babout / AP

Жан-Мари Ле Пен (в центре) на митинге «Национального фронта ветеранов» в Париже, 1958 год

Фото: Dominique BERRETTY / Gamma-Rapho / Getty Images

Политик (в центре) на демонстрации против приезда президента Туниса Хабиба Бургибы в Париже, 1961 год

Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

Жан-Мари Ле Пен выступает на съезде «Национального фронта» в Париже, 1972 год

Фото: Alain Nogues / Sygma / Getty Images

Политик со своей женой Пьеретт Лаланн в Париже, 1973 год

Фото: Alain Nogues / Sygma / Getty Images

Политик (второй справа) возглавляет шествие к статуе Жанны д'Арк вместе со своими дочерьми Мари-Каролин, Янн и Марин в Париже, 1985 год

Фото: Herve Merliac / AP

Жан-Мари Ле Пен (слева) в день выборов в Европарламент в Париже, 1984 год

Фото: Laurent MAOUS / Gamma-Rapho / Getty Images

Политик в автобусе в Ницце, 1993 год

Фото: Reuters

Жан-Мари Ле Пен (справа) гладит собаку на встрече «Национального фронта» в Марселе, 1995 год

Фото: Reuters

Жан-Мари Ле Пен (слева) на митинге «Национального фронта» в Париже, 1997 год

Фото: Michel Lipchitz / AP Photo / AP / Michel Lipchitz / AP

Политик (слева) на пресс-конференции по итогам президентских выборов, на которых он занял второе место, в пригороде Парижа Сен-Клу, 2002 год

Фото: Michel Euler / AP

Полиция защищает Жан-Мари Ле Пена от протестующих, пока он садится в машину возле отеля в Олтрингеме (Великобритания), 2004 год

Фото: Alastair Grant / AP

Кандидат в президенты Жан-Мари Ле Пен со своей женой Жани на первомайском шествии «Национального фронта» в Париже, 2002 год

Фото: Michel Euler / AP

Жан-Мари Ле Пен (справа) выступает на II съезде партии «Народная Воля» в Москве, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Кандидат в президенты Жан-Мари Ле Пен на митинге «Национального фронта» в Мазане, 2006 год

Фото: Claude Paris / AP

Кандидат в президенты Жан-Мари Ле Пен (слева) поет французский национальный гимн на предвыборном митинге в Тулузе, 2007 год

Фото: Remy Gabalda / AP

Жан-Мари Ле Пен (в центре) вместе со своей дочерью и кандидатом в президенты Франции Марин на конгрессе «Национального фронта» в Туре, 2011 год

Фото: Jacques Brinon / AP

Депутат Европарламента Жан-Мари Ле Пен в Страсбурге, 2014 год

Фото: Christian Lutz / AP

Жан-Мари Ле Пен рядом со своим портретом в Париже, 2010 год

Фото: glazunov.ru

Бывший лидер «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен на митинге у статуи Жанны д'Арк в Париже, 2017 год

Фото: Kamil Zihnioglu, File / AP

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