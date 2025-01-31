Россию не посчитали

Международная федерация футбола (FIFA) обнародовала отчет Global Transfer Report 2024. Согласно подсчетам руководящей структуры мирового футбола, в прошлом году клубы по всему миру потратили на покупку игроков $8,59 млрд. Это на миллиард с лишним меньше, чем за предыдущий отчетный период, но при этом и второй показатель за всю историю наблюдений. На первом месте по расходам на игроков традиционно оказались страны большой футбольной пятерки во главе с Англией. Что касается российского футбола, то он, в отличие от прошлого года, не удостоился упоминания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переход Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити» в мадридский «Атлетико» за $80 млн стал крупнейшим трансфером 2024 года

Фото: Manu Fernandez / AP Переход Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити» в мадридский «Атлетико» за $80 млн стал крупнейшим трансфером 2024 года

Фото: Manu Fernandez / AP

Ежегодный отчет Global Transfer Report, в котором FIFA подводит итоги активности клубов на трансферном рынке, в версии за 2024 год не превзошел показатели рекордного отчета за 2023 год. Если за предыдущий отчетный период клубы по всему миру потратили на усиление $9,66 млрд, то год спустя показатель уменьшился более чем на $1 млрд — до отметки в $8,59 млрд. Формально столь значительное снижение активности на трансферном рынке дает основания для беспокойства относительно его здоровья. Но тем не менее свежие данные FIFA лучшие за все время наблюдений, если не считать как раз 2023 год. На итоги последнего заметное влияние оказал отложенный спрос, сформировавшийся за время пандемии СOVID-19.

В отчете отмечается, что общее количество трансферов достигло рекордных 22 779. При этом на 4,4% выросло количество международных переходов.

Всего в обмен игроками (возмездный или безвозмездный) было вовлечено 5123 клуба. Большинство трансферов оставались бесплатными. Но доля переходов с выплатой компенсации составила 16,2%, что является рекордом за все время наблюдений. Тут стоит отметить, что FIFA в своей отчетности учитывает переходы в профессиональных, полупрофессиональных и любительских клубах (у них они почти всегда бесплатные). Отсюда и такой перекос в статистике. Плюс влияние оказывают и переходы игроков, сменивших команды уже после завершения контракта. Тем не менее тенденция на рост оплаченных переходов видна. А это очевидный индикатор наличия денег у клубов.

В отчете также указывается, что в большинстве случаев (58,2%) стоимость покупаемого игрока не превышает $500 тыс. Но при этом на сделки в этой ценовой категории приходится не более 3,8% от суммарных затрат клубов на усиление. В категорию от $500 тыс. до $1 млн попали около 12% трансферов (3,7% от общих трат в году). На категорию от $1 млн до $5 млн пришлось примерно по 19% как количества переходов, так и расходов. Дальше прослеживается следующая тенденция: чем меньше трансферов, тем они дороже. На диапазон $5–20 млн пришлось 8% переходов и почти 35% расходов. На трансферы дороже $20 млн пришлось всего 2,5% переходов, но при этом они заняли 38,4% всех денег, заплаченных за игроков в 2024 году.

В отчете FIFA также приводится список крупнейших сделок в 2024 году. Наиболее значимая из них — переход Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити» в мадридский «Атлетико». Сделка была оценена примерно в $80 млн.

Плюс около $20 млн манчестерцы могут получить в виде бонусов. Но трансфер аргентинца, по сути, единственный в 2024 году, оцениваемый в $100 млн. В 2023 году таких переходов было с десяток (тогда десятка самых дорогих трансферов обеспечила около 10% суммарных инвестиций). Плюс активно вкладывались в усиление две страны. Первая — это вечный лидер рынка Англия. В 2023 году английские клубы чуть-чуть не дотянули до казавшейся совсем недавно невероятной отметки в $3 млрд трансферных расходов, остановившись на $2,96 млрд. Вторая страна — Саудовская Аравия. В 2022 году, еще находясь на обочине футбольной жизни, она потратила на переходы $50,4 млн, в 2023-м, вдруг увлекшись скупкой суперзвезд,— $970 млн.

В 2024 году и Англия, и Саудовская Аравия активность снизили. Английские клубы потратили за год $1,88 млрд (влияние оказало исчезновение фактора «Челси», который при новом руководстве за год потратил более $1 млрд, но теперь умерил свою активность), а саудовские — чуть более $460 млн. Что касается других стран большой футбольной пятерки (помимо Англии в нее входят Франция, Италия, Испания и Германия), то в двух случаях их расходы вплотную приблизились к $1 млрд (Франция — $995 млн, Италия — $938 млн), а еще в двух заметно превысили отметку в $700 млн (Испания — $762 млн, Германия — $725 млн). Иными словами, на топ-5 чемпионатов пришлось более $6 млрд суммарных расходов. С учетом Саудовской Аравии получается почти $6,5 млрд. Иными словами, львиная доля всех расходов на покупку игроков приходится всего на шесть стран.

Что касается России, то год назад в отчете FIFA отмечалось, что отечественные клубы в 2023 году пробрели 205 футболистов на сумму $113,8 млн. В новом докладе сведения, касающиеся России, не обозначены. Если ориентироваться на данные портала Transfermarkt, получается, что за год российские клубы снизили активность на рынке. Стоимость их покупок составила $102 млн.

Александр Петров